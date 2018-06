Tim Kapp gewinnt den Jedermannlauf

Trotz schlechten äußeren Bedingungen sind die Schwimmer des TSV Riedlingen stark beim 17. Riedlinger Stadtlauf vertreten gewesen. Sie glänzten mit hervorragenden Leistungen. Tim Kapp gewann den Jedermannlauf.

Fast pünktlich zum Start der Schülerläufe um 14.15 Uhr begann es bei kühlen Temperaturen zu regnen. Zuerst gingen die Mädchen in den Schüler- und Jugendklassen auf die 1,25 km lange Laufstrecke in der Riedlinger Innenstadt. Hier gab es gleich den ersten Sieg für die Schwimmabteilung. Helen Scheffold zeigte eine sehr gute Laufleistung und gewann in 4:11 (1. Platz in der Altersklasse WJ U16). Einen weiteren Podestplatz erkämpfte sich Alessia Maile, die in guten 4:29 den dritten Platz belegte (3. Platz AK U16). Zeitgleich mit 5:03 kamen Xenia Hindahl (8. WJ U14) und Lara Steinhart ins Ziel. Eine tolle Leistung für Lara, die damit den 1. Platz in ihrer AK U12 erkämpfte. Nur eine Sekunde dahinter folgte Fanny Bailer, die den guten 2. Platz in ihrer AK U12 erreicht hatte. Kyra Hindahl wurde 21. in der AK U12 mit einer Zeit von 7:41.

Anschließend gingen die Jungen in den Altersklassen U10 – U16 auf die Laufstrecke. Mit einer starken Leistung konnte sich Jan Scheffold in 4:29 den 5. Platz im Gesamteinlauf erkämpfen und gewann seine AK U14. Nur 8 Sekunden dahinter erreichte Leon Kauz das Ziel und verfehlte als 4. in der AK U14 nur knapp das Podest. Einen weiteren Podestplatz gab es für die Schwimmabteilung durch David Haid, der den 2. Platz in der AK U12 mit einer guten Zeit von 4:50 belegte. Samuel Dann belegte mit 5:40 einen guten 5. Platz in der AK U10. Aaron Hindahl, der normalerweise noch beim Bambinilauf starten durfte, wurde mit 6:27 dreizehnter in der AK U10.

Der Jedermannlauf über 2,5 km, in dem auch die AK U18 und U20 am Start waren, war sehr gut mit den Riedlinger Schwimmern vertreten. Dank einer herausragenden und einer sehr starken kämpferischen Leistung konnte Tim Kapp den Jedermannlauf in exakt 8:00 gewinnen, was auch den ersten Platz in der AK U20 bedeutete. Den 3. Platz im Gesamteinlauf erkämpfte sich Elias Reichert mit einer guten Zeit von 8:52. Damit gewann er auch die AK U18. Tobias Kapp wurde mit 9:20 fünfter im Gesamteinlauf und hatte sich damit den 3. Platz in der AK U18 erkämpft. Nur 3 Sekunden dahinter kam Luca Haid ins Ziel, der den undankbaren 4. Platz in der Ak U18 belegte. Den 5. Platz in der Männerwertung erreichte Lukas Reichert mit 10:43.

Team Federsee mit 2. Plätzen

Am vergangenen Samstag haben auch drei Läufer des Teams Federsee am Riedlinger Stadtlauf teilgenommen und alle drei konnten jeweils auf dem Siegerpodest Platz zwei betreten: Bernd Jäger in der Altersklasse M55 mit einer Zeit von 41:53 Minuten, Fred Fetscher in der Klasse M50 mit 42:40 Minuten und Felix Schlegel in der Klasse M60 mit einer Zeit von 46:57 Minuten. In der Mannschaftswertung erreichten die Läufer des Teams Federsee Platz acht