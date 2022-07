Tierisch gut! - Die Suche nach dem Zauberduft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Friedlich miteinander auszukommen ist gar nicht so einfach. Im interaktiven Theaterstück „Tierisch gut!“ beauftragt die Eule ihre tierischen Schüler, neuen Zauberduft an der Quelle der Erkenntnis zu finden. Ohne Zauberduft ist kein gutes Miteinander mehr möglich. Der Wolf möchte alleine gehen, weil er glaubt, schneller zu sein als die anderen Tiere. Die Eule schickt aber alle Tiere auf die abenteuerliche Reise. Die Schnecke, die bedächtig alles um sich herum wahrnimmt und dabei nichts übersieht. Dafür aber beim Waldbrand ohne Hilfe verloren wäre. Das Kaninchen, das allen auf die Nerven geht, im entscheidenden Augenblick aber mit lautem Klopfen auf die Gefahr aufmerksam macht und immer für die anderen da ist. Die Ziege, dauernd am meckern, die trotzdem ehrlich über ihrer Gefühle und Probleme spricht. Sie rettet mutig und schnell mit dem Kaninchen die Schnecke aus dem Feuer. Der Panda, der ausgegrenzt wird, weil er aus einem anderen Land kommt, unbeholfen und langsam ist. Später aber zum Held wird, weil er die Sprache der anderen Pandas versteht und so den richtigen Weg findet. Auch der Wolf geht, obwohl er die anderen anfangs alleine gelassen hat, mit großem Mut durch den dunklen Dschungel allen voran.

Die Geschichte um den Zauberduft hat die Eule nur erfunden und alle Tiere erkennen am Schluss, dass jeder etwas dazu beitragen kann, damit ein Miteinander besser klappt. „Du bist gut so wie Du bist!“ ist die Botschaft des Stücks, bei dem sowohl Stärken als auch Schwächen gezeigt werden dürfen. Moderatorin Sandra Hehrlein reflektiert jede der Spielszenen mit dem Publikum. Das Theaterstück von Q-Rage aus Ludwigsburg wurde von Karen Maurer, Schulsozialarbeiterin des Erzbischöflichen Kinderheims Haus Nazareth, für die Klassenstufen drei und vier an die Riedlinger Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule geholt. Die Rollen der Tiere wurden gespielt von Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger. Alle Klassen nutzten hinterher die Möglichkeit, sich in zwei Schulstunden unter Anleitung der Schulsozialarbeiterin die Stärken und Schwächen der Tiere nochmal ins Gedächtnis zu rufen und so das eigene Verhalten und den Umgang mit anderen zu überdenken. Der kommunale Präventionspakt des Landkreises Biberach KOMM, der sich der Gewalt-und Suchtprävention und dem Jugendschutz widmet, unterstützt die Veranstaltung finanziell.