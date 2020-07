Thujahecke fängt Feuer

Die Abteilungen Grüningen und Riedlingen der Freiwilligen Feuerwehr wurden am Dienstagnachmittag kurz nach 16.15 Uhr zu einem Heckenbrand auf dem Friedhof in Grüningen alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde festgestellt, dass der Brand von Passanten mittels Gießkannen bereits weitgehend gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr kontrollierte den Brandbereich mit einer Wärmebildkamera und führte Nachlöscharbeiten durch. Die Thujahecke fing auf einer Länge von rund drei Meter Feuer, nachdem in unmittelbarer Nähe mit einem Gasbrenner Unkraut abgeflammt worden war. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.