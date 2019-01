„Three and me“ spielt im Kreuz

„Three and me“ ist eine neue Formation einer Band mit altbekannten Musikern. „Three and me“ sind Thomas Maichel und Tobi Strang, die für Percussion und Drums zuständig sind. Außerdem gehört Joe Sulz am Keyboard dazu und Moni Bäumler sorgt für den Gesang. Die vier treten am Freitag, 1. Februar, im „Kreuz“ in Riedlingen auf und bieten ab 20.30 Uhr Musik von A bis Z. Unter anderem bekommen die Zuhörer Songs von Dusty Springfield, Randy Crawford, Gloria Gaynor, Bryan Adams, ABBA und Amanda Marshall zu hören. Allerdings können die Musiker auch Wünsche aus dem Publikum erfüllen. Wer also seinen Lieblingssong hören mag, ist am Freitag im „Kreuz“ richtig. Der Eintritt ist frei.