Therapeuten unterstützen Kinder mit Lernschwierigkeiten

Statistisch gesehen gibt es in jeder Schulklasse zwei bis drei Kinder mit einer Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche. Oft sind mit diesen Lernschwierigkeiten psychologische Belastungen und Ängste verbunden. Das Master-Fernstudium Integrative Lerntherapie (M.A.) der SRH Fernhochschule – The Mobile University und der Duden Institute für Lerntherapie vermittelt angehenden Lerntherapeuten passgenaue Fach- und Handlungskompetenzen, um an der Zukunftsgestaltung dieser Kinder mitzuwirken.

Lerntherapeuten helfen Menschen mit Dyskalkulie und Legasthenie dabei, ihre Lernschwierigkeiten zu überwinden. Seit 1. April können sich alle, die einen fachverwandten Abschluss haben oder bereits therapeutisch arbeiten und Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mitbringen, mit dem praxisorientierten Studiengang Integrative Lerntherapie (M.A.) spezialisieren.

Der Master Integrative Lerntherapie (M.A.) bildet angehende Lerntherapeuten für die praktische lerntherapeutische Tätigkeit zur Förderung bei unterschiedlichen Lernstörungen wie Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche aus. Die Studierenden fokussieren sich auf pädagogische und psychologische sowie fachdidaktische Inhalte und erlernen, wie sie lerntherapeutische Prozesse fachlich fundiert gestalten können. So sind sie in der Lage, die Rahmenbedingungen, Ziele und Abläufe dieser lerntherapeutischen Prozesse zu reflektieren und dazugehörige Lösungsansätze zu erarbeiten.

Durch einen umfangreichen Praxisteil wenden die Studierenden ihr theoretisch erworbenes Wissen gleich in einer lerntherapeutischen Praxis an, auf Wunsch werden sie dafür an ein Duden Institut für Lerntherapie vermittelt. Nach erfolgreichem Abschluss öffnen sich den Absolventen neue Perspektiven, um ihren individuellen Weg in der Lerntherapie zu gehen.