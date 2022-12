Theoriekurs zum Bodenschifferpatent

Die VHS Donau-Bussen bietet den Theoriekurs für Motor- und Segelboote „R 1828 Bodenschifferpatent“ an. Der Kurs beginnt am 10. Januar und umfasst sechs Abende bis 14. Februar, jeweils dienstags 19 bis 21.15 Uhr. Ort der Veranstaltung ist Seminarraum 3 im zweiten Obergeschoss der VHS in Riedlingen. Kursleiter ist Uli Röschner. Die Kursgebühr beträgt 79,50 Euro zuzüglich Kosten für Arbeitsbuch und Skript. Der Kurs bereitet auf den theoretischen Teil der Prüfung für das Bodenseeschifferpatent vor, der Theoriekurs legt den Grundstein, um mit solidem Basiswissen in die Praxis einzusteigen. Alle prüfungsrelevanten Themen werden umfassend vermittelt. Bodenseeschifferpatent Motor: Für Motorboote über 6 PS (4,4 KW) drei Abende (die Kursgebühr ist auf 45 Euro ermäßigt), Bodenseeschifferpatent Segeln: Für Segelboote ab 12 m² Segelfläche, sechs Abende. Der Praxisteil kann mit dem Kursleiter in Kressbronn-Gohren absolviert werden. Mitzubringen ist Schreibmaterial. Anmeldung bei der VHS Donau-Bussen, Telefon 07371 / 7691 oder Mail info@vhs-donau-bussen.de.