Eine Lesung könnte sich als schwer verdauliche Kost entpuppen. Nicht so am vergangenen Samstagabend. Vielversprechend kündigte sich die Benefizveranstaltung zugunsten der Conrad-Graf-Musikschule an. Die Veranstaltung „Lesung und Musik mit Pep“ begann um 18 Uhr im Refektorium des Kapuzinerklosters. Sie erwies sich als wunderbarer Starter für einen beschwingten Ausgehabend.

Natürlich war eine beachtliche Fangemeinde gekommen. Die Mischung Musik und Literatur hat in Riedlingen Kultstatus. Man möchte fast behaupten, der Erfolg des Abends vom Vorjahr wurde nun übertroffen. Denn Cornelius Frommann und seinen Synchronsprecher/Schauspielkollegen Matthias Klie mit Gattin Silke Nikowski gelang mehr als „nur“ eine Lesung. Das „Trio theatrale“ ließ eine kleine Bühne entstehen, bezogen sich doch die ausgewählten Texte auf das Thema Theater. Fein abgestimmte Musikstücke brachten zusätzlich den versprochenen Pep. Reinhold Gruber, der Leiter der Musikschule, saß am Flügel, flankiert von seinen Lehrerkollegen Albrecht Streicher an der Trompete, Bernd Buck an Klarinette und Saxofon, Dr. Wolfgang Störkle spielte das Akkordeon. „My regards“ im Walzertakt, „Habanera“, Orientalische Impressionen oder eine Ragtime Suite – die Musiker haben’s einfach drauf", sie unterhielten fantastisch. Das „Switchen“ zwischen Literatur und Musik unterstrich die Leichtigkeit des Abends.

In die Theaterwelt des Berlin der Zwanziger-Jahre entführte Frommann mit Auszügen aus der Autobiografie des Theaterdirektors Ernst Josef Aufricht. Dieser war besessen von der Idee, ein Theater zu eröffnen. Und er war auf der Suche nach einem Stück, traf Bertolt Brecht. Ein Dialog mit Brecht am Wirtshaustisch: es fielen Kultnamen der damaligen Berliner Theaterszene. Wie hätte das Publikum sonst erfahren, wenn nicht an diesem peppigen Abend, wie die Moritat von Mackie Messer in Brechts weltberühmter Persiflage auf die Oper zustande kam? Komponist Kurt Weill wollte Harald Paulsen, den Darsteller von Mackie Messer, mit Maßanzug und blauer Schleife sehen. Der Schauspieler selbst bestand auf ein Lied (und auf die hellblaue Schleife), das seiner schauspielerischen Größe gerecht werden sollte. In letzter Sekunde vor der Premiere am 24. August 1928 schrieb Brecht den Text für das wohl berühmteste Lied der Dreigroschenoper „Denn der Haifisch der hat Zähne“.

Köstliches Amüsement bescherten mehrere Szenen aus dem autobiografischen dritten Band der Romantrilogie von Joachim Meyerhoff „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“. Die Hauptfigur des grandiosen Romans, lebt als später Schauspielschüler Ende der Achtziger bei den Großeltern in München. Die Großmutter ist eine ehemalige Schauspielerin und ewige Diva. Ihre skurrile Persönlichkeit mimte Silke Nikowski mit nonchalanter Gestik und beeindruckendem Augenrollen. Schade, sie vergaß „Shalimar“ aufzulegen. Leider war in den Gläsern der Drei wohl nur Wasser. Kein Champagner, Cointreau oder Whisky. Denn Alkohol wurde im Hause der Großeltern in fixen Ritualen konsumiert. Nicht weniger beeindruckend Matthias Klie als Enkel „Lieberling“. Und wie schafft man es nur, einen Monokel tragenden Regisseur zu „lesen“ und diesen vor dem geistigen Auge des Zuschauers erscheinen zu lassen? Cornelius Frommann weiß es. Zum Brüllen komisch!

Reinhold Gruber bedankte sich bei der ersten Vorsitzenden des Vorstands der Musikschule, Waltraud Wolf, für ihr unermüdliches Engagement, besonders in Bezug auf die Reihe der Benefizveranstaltungen. „Ohne Sie wäre die Schule gar nicht mehr da“, sagte er. Dafür und für den sehr unterhaltsamen Abend dankte ihr das Publikum mit einem gesungenen, nachträglichen „Happy Birthday“.