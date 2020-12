Theaterstück bezieht Schüler aktiv ein

„Fit for Life“ nennt sich ein neu eingeführtes Fach an der Beruflichen Schule Riedlingen. Hier sollen den Schülerinnen und Schülern Themen des Alltags begegnen, mit denen sie sich dann auseinandersetzen können. Dazu gehörte nun auch eine Theaterveranstaltung.

Der Theater-Workshop für die Klassen des „AV dual“ (duale Arbeitsvorbereitung) und VABKF (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf in Kooperation mit der Förderschule) bot den Anlass, sich mehr mit dem Thema „Gewalt im Namen der Ehre“ zu beschäftigen. Die Veranstaltung wurde in Kooperation der Beratungsstelle Yasemin und Terre des Femmes ermöglicht.

„Mein Leben. Meine Liebe. Meine Ehre?“ ist ein Theaterstück zur Prävention von Gewalt im Namen der Ehre und Zwangsheirat. In den einzelnen Szenen werden Themen und Konflikte behandelt, unter denen besonders Jugendliche aus patriarchal geprägten Familien leiden: Kontrolle durch Familienmitglieder, Isolierung von den Mitschülerinnen und Mitschülern, Verbot von Liebesbeziehungen, Ächtung von Homosexualität, Zwang zur Jungfräulichkeit oder Zwangsverheiratung.

Die Aufführung ist kein klassisches Theaterstück, sondern bezieht mit der Methode des Forumtheaters die Schülerinnen und Schüler aktiv ins Geschehen mit ein. Sie erleben Situationen, die sich in ihrem eigenen Umfeld oder auf dem Schulhof abspielen. Gemeinsam mit den Schauspielerinnen und Schauspielern entwickeln die Jugendlichen Lösungen für Konfliktsituationen und können den Verlauf der Szenen mitbestimmen. Im Anschluss an die Aufführung bearbeitet das Projektteam in Arbeitsgruppen mit den Jugendlichen intensiv das Gesehene und Erlebte und zeigt Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene auf.