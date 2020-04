Theatersommer fällt aus

Die Stadt Riedlingen sagt aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und der geltenden Corona-Verordnung des Landes den Riedlinger Theatersommer 2020 ab. Die Premiere war für den 2. Juli vorgesehen. Der Kooperationspartner Theater Lindenhof, die ehrenamtlichen Mitwirkenden sowie die Stadt als Veranstalter fassen eine Verschiebung auf den Sommer 2021 ins Auge.

„Die Gesundheit der Zuschauer und ehrenamtlichen Schauspieler liegen uns als Veranstalter sehr am Herzen. Ich bedauere, dass der Riedlinger Theatersommer dieses Jahr nicht stattfinden kann“, betont Bürgermeister Marcus Schafft.

Andrea Traub und Ulrich Hirsch, die ehrenamtlich die Produktionsleitung übernehmen und teilweise als Schauspieler selbst auf der Bühne stehen, sind auf die Stadt zugekommen und haben empfohlen, den Termin auf den Sommer 2021 zu verlegen. „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen, wann wieder geprobt werden kann. Wir fühlen uns schon ein Stück weit für die Gesundheit der rund 100 Schauspieler und Helfer verantwortlich“, schildert Andrea Traub die Situation. Jetzt stünden zudem nach und nach die weiteren Vorbereitungen und Investitionen in Bühne und Kostüm an. Es ist unklar wie sich die Lage weiter entwickelt und damit auch das finanzielle Risiko zu groß.

„Wir sind bereits jetzt in der Planung und Koordination und freuen uns darauf das Stück ,Donaurauschen und Meeresstrand’ zusammen mit den Bürgern und der Stadt Riedlingen in 2021 mit neuer Energie und viel Freude umzusetzen“, erklärte Christian Burmeister-van Dülmen vom Theater Lindenhof. „Wir befinden uns in enger Abstimmung mit dem Theater Lindenhof und der ehrenamtlichen Produktionsleitung. Sobald weitere Details geklärt sind, werden Gespräche mit dem Riedlinger Gemeinderat folgen“, erläutert Bürgermeister Marcus Schafft das weitere Vorgehen.

Die Stadt Riedlingen veranstaltet in Kooperation mit dem Theater Lindenhof aus Melchingen den Riedlinger Theatersommer. Der Theater Lindenhof ist verantwortlich für die künstlerische Umsetzung des Bürgerprojektes, beim dem viele Bürgerinnen und Bürger aus Riedlingen und Umgebung in die Theaterrollen schlüpfen. Der Riedlinger Theatersommer fand bereits 2016 und 2017 statt und hat damals das Publikum begeistert.