Testzentrum schließt, Drive-In-Station öffnet

Das Riedlinger Corona-Testzentrum in der Versteigerungshalle wird geschlossen. Dafür bietet ab Mittwoch der private Betreiber Falk Solutions täglich Drive-In-Tests bei der Versteigerungshalle an. Bei der Stadt sieht man keine Notwendigkeit mehr, das Testzentrum in Konkurrenz weiter zu betreiben. Letzte Testmöglichkeit war am Montagabend.

Die Zufahrt zum Drive-In-Test über den Verkehrsübungsplatz ist ausgeschildert. Zum Abstrich muss das Auto nicht verlassen werden. Wer sich testen lasen will, erhält ein Klemmbrett mit einem Formular zum Ausfüllen. Neben den persönlichen Daten ist auch eine E-Mail-Adresse anzugeben. Das Testergebnis wird dann per E-Mail zugeschickt. Wartezeiten vor Ort entfallen somit.Die Testzeiten sind ab Mittwoch täglich von 7 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Falk betreibt bereits 18 Testzentren in der Region, unter anderem auch in Ehingen.

Im städtischen Testzentrum hatten Feuerwehr, DRK, Technisches Hilfswerk und sonstige Ehrenamtliche seit 13. März Schnelltests abgenommen – bis Samstag genau 4469 Mal. Dabei wurden 32 coronapositive Fälle festgestellt. Fußgänger verweist die Stadt auf die sonstigen Testangebote.