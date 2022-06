Teilnehmerzahlen entwickeln sich positiv

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Volkshochschule Donau-Bussen drückten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich im Rückgang von Unterrichtseinheiten aus. Waren es 2019 noch 4174, so verringerten sie sich 2020 auf 1399 und 2021 auf 799. „Corona hat uns teilweise, bis ganz lahmgelegt“, hielt Christof Gerster als Mitglied des Vorstands-Triumvirats, ergänzt um Marie-Luise Theisinger und Sebastian Saile, bei der Mitgliederversammlung fest. Sie setzt sich aus den Bürgermeistern der Verwaltungsgemeinschaft und weiteren Gemeinderatsvertretern zusammen.

Im Hintergrund sei dennoch einiges gelaufen. So habe man eine Satzungsänderung auf den Weg gebracht, für das Verwaltungsprogramm ein Update durchgeführt und die Mitarbeiterinnen haben an zahlreichen Online-Schulungen teilgenommen. Die vom vhs-Verband vorgeschriebene Zertifizierung nahm viel Zeit in Anspruch. Gerster bezeichnete es als einen großen Aufwand mit Kosten von circa 5000 Euro. Am 29. April sei die Zertifizierung zugeteilt worden, 2023/24 stehe die Rezertifizierung an.

Stolz präsentierten Vorstand und Geschäftsstelle das Programmheft „mit ansprechendem Design“ im neuen Format und mit lediglich kurzen Kursbeschreibungen mit Ergänzungen im Internet. Die Rückmeldungen seien überwiegend positiv gewesen. Zudem konnten die Kosten für das Programmheft deutlich reduziert werden. Im laufenden Semester zeichnet sich noch ein zurückhaltendes Buchungsverhalten ab. Die Anzahl der Teilnehmer ist im Vergleich zum Wintersemester jedoch wieder deutlich gestiegen. Neue Rechner, ein Server, WLAN in den Seminarräumen und ein interaktives Smartboard konnten im Rahmen des Digitalpaktes beschafft werden. Dafür werden Landeszuschüsse von circa 16 000 Euro erwartet.

Mit 40 000 Euro halfen die Gemeinden in Corona-Zeiten die Einnahmeverluste auszugleichen. Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft sprach von einem „Solidarbeitrag“. Als „sehr positiv“ bezeichnete Gerster die VHS-Sondermittel des Landes in Höhe von knapp 10 000 Euro.

Erhöht wurde das Honorar der Kursleiter von 19 auf 21 Euro pro Unterrichtseinheit. Geschäftsleiterin Hubeny betonte das Bemühen um kostendeckende Kurse, was bei fünf Teilnehmern geschehe.

Aktuell beschäftigen Erstorientierungskurse für Geflüchtete aus der Ukraine die Vhs Donau-Bussen. 40 Menschen nehmen zur Zeit daran teil. Die Organisation war ein großer Kraftakt.