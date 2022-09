Teambuilding im Berufskolleg 1

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als Klasse komplett neu zusammengewürfelt zu werden, vielleicht den einen oder anderen vom Sehen zu kennen, und dann aber als Gemeinschaft zu funktionieren, ist wohl kaum wirklich möglich. Zumal ja sofort der Schulalltag losgeht und man dann kaum zu einer wirklichen Gruppenaktion kommt.

So dachten sich die zwei Klassenlehrerinnen des Berufskolleg I, Ute Bez und Doris Hagel, dass sie gern als teambildende Maßnahme zum Bowling Center in Riedlingen gehen würden. Gedacht, getan. Am Freitag, den 16. September liefen beide Klassen mit ihren Lehrerinnen zum Bowling Center und hatten dort einen tollen gemeinsamen Vormittag, an dem sie sich alle beim Kampf um die Punkte besser kennenlernen konnten. Da auch der Rückweg zu Fuß zurückgelegt wurde, war schließlich noch viel Zeit, um begonnene Gespräche weiterzuführen.