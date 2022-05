TC Riedlingen startet erfolgreich in die Verbandsrunde 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Spannend bleibt es diese Saison vor allem bei den Herrenmannschaften. Bei den Herren 30 geht es um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Die Herren 50, welche sich letztes Jahr den Vizemeistertitel in der Bezirksklasse erspielen konnten, wollen dieses Jahr noch mehr. Das konnten sie auch direkt in ihrem ersten Auswärtsspiel gegen den TA RSV Ermingen unter Beweis stellen. Mit einem klaren 7:2 Sieg ist ihnen ein erfolgreicher Saisonauftakt gelungen. Lediglich zwei Spiele gingen über einen hart umkämpften Matchtiebreak, wovon einer knapp an die Gegner aus Ermingen abgegeben werden musste.

Einzel: M. Sautter 6:1/3:6/10:8, S. Roth 3:0 (w.o.), S. Kern 6:1/6:4, J. Böhmer 6:1/6:4, T. Windecker 6:1/7:5, B. Früh 2:6/1:6. Doppel: S. Roth/S. Kern 6:0/6:2, M. Sautter/T. Windecker 6:3/6:2, J. Böhmer/H. Braig 6:1/2:6/6:10

Juniorinnen U18 – Bezirksstaffel 1: TC Riedlingen – TC Schelklingen 6:0: Die starke U18-Juniorinnen Mannschaft erspielte sich gegen den TC Schelklingen ihren ersten Heimsieg. Mit einem 6:0 hatte die gegnerische Mannschaft keine Chance und musste sich den Mädels aus Riedlingen gnadenlos geschlagen geben.

Einzel: S. Krauß 6:1/6:2, L. Hartmann 6:2/6:3, M. Marquart 6:3/6:0, A. Kulik 6:2/7:5. Doppel: S. Krauß/L. Hartmann 6:1/6:0, M. Marquart/A. Kulik 6:4/6:0

Kids-Cup U12 – Bezirksstaffel 1: TC Riedlingen – TA SV Langenenslingen: Auch dieses Jahr findet wieder der Kids-Cup U12 statt und so konnten die Mädels und Jungs sich direkt im ersten Duell gegen den TA SV Langenenslingen beweisen. Nach insgesamt 3 von 4 gewonnenen Matchtiebreaks durften sich die Kids des TC Riedlingen über ihren ersten 4:2 Sieg freuen.

Einzel: J. Päsler 4:1/2:4/10:7, D. Linzmaier 1:4/5:4/10:1, N. Hindahl 4:5/2:4, V. Schwörer 4:2/4:1. Doppel: J. Päsler/N. Hindahl 4:2/2:4/9:11, D. Linzmaier/V. Schwörer 4:2/0:4/10:6