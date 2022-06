Tausende feiern beim Open Air in Neufra

Petrus muss ein Schlagerfan sein. Im Gegensatz zum Freitagabend strahlte die Sonne am Samstag über Neufra den ganzen Tag und lud die Menschen zur Schlagernacht ins Waldstadion. Zusammen folgten an beiden Abend mehr als 3000 Musikbegeisterte aus weitem Umkreis der Einladung des FV Neufra zum Open Air und sorgten bei den Verantwortlichen für zufriedene Gesichter. War am Freitag hauptsächlich junges Publikum angesprochen, traf sich zur Schlagernacht eine bunte Mischung von ausschließlich Junggebliebenen.

Coole Beats und eine ausgelassene Stimmung verbreitete am Freitagabend „HBz“ beim Open Air. Die beiden DJs Nils und Niklas holten ihre Fans im Neufraer Waldstadion ab und entführten sie in eine Gute-Laune-Nacht. Mit ihren Remixen und Originals wie „Lebenslang“ und „King Kong“ trafen sie den Geschmack der über 2500 Besucher. Und die ließen sich anstecken und schnell war der Regenschauer am frühen Abend vergessen. Viele freuten sich, nach der langen Corona-Abstinenz endlich wieder ausgelassen zu feiern und Freunde zu treffen. Zu später Stunde übernahm DJ Beats und rundete die Summer Night Party ab.

Bis aus der Schweiz kommen die Fans

Im Hintergrund sorgten zahlreiche Helfer des FV Neufra für Verpflegung. Und die hatten alle Hände voll zu tun, dem Andrang gerecht zu werden. Beim Anstehen lernte man neue Menschen kennen und einige, die von weit angereist waren, um „HBz“ zu erleben. Selbst aus der Schweiz hatte eine Gruppe den weiten Weg bis Neufra auf sich genommen, in Mengen Quartier bezogen und sich mit dem Taxi bis ins Waldstadion kutschieren lassen.

Der Samstag gehörte dem Schlager

Mit einer kleinen Verspätung startete dann am Samstag die Schweizer Sängerin Linda Fäh in den Abend und schaffte es mit ihrem Schlagerpop, dass sich die noch verstreut stehenden Besucher schnell vor der Bühne sammelten. Mit einer Mischung aus eigenen Titeln und Medleys bekannter Schlagerhits konnte die ehemalige Miss Schweiz musikalisch überzeugen und für sehr gute Stimmung sorgen. Zwischen ihren Liedern ging sie auf ihre Liedtexte ein und stellte so zügig Kontakt zum Publikum her. Dass aber ihre Karriere noch jung an Jahren ist, zeigte sich nicht zuletzt bei ihrer Frage, wer sie denn schon im Fernsehen gesehen habe. Und so nutzte Linda Fäh die Gelegenheit in Neufra und konnte mit ihrer einstündigen Show viele neue Fans gewinnen, was sich auch an der anschließenden Autogrammstunde zeigte.

Heimspiel für Markus Wohlfahrt

Hauptakt des Abends war aber die österreichische Alpin KG mit ihrem Frontmann Markus Wohlfahrt, der sich nach vielen Auftritten in Neufra schon „wie zu Hause“ fühle, und auch mit seiner 2019 gegründeten Band Alpin KG sei es nun schon der zweite Auftritt hier im Waldstadion. Wohlfahrt und seine Bandmitglieder starteten furios und hatten die Zuhörer sofort auf ihrer Seite. Handwerklich hervorragend wurde ein Hitfeuerwerk gezündet, das das Open Air Gelände erbeben und die Fans kaum Atem holen ließ. Immer wieder konnten sich auch die Bandmitglieder mit Soli auszeichnen, doch die Bühnenpräsenz des ehemaligen Klostertalers Wohlfahrt überstrahlte alles. Begeistert zeigte er sich vom Neufraer Publikum, das unermüdlich die Hits mitsang und eine tolle Stimmung verbreitete. Es war bereits nach Mitternacht, als die Alpin KG ihren Musikreigen beendeten, der sich von Polkahits wie die „Vogelwiese“, über stimmungsvolle Beatles-Songs bis hin zu unvergessenen Klostertaler-Evergreens erstreckte. Und so endete dann ein mitreißender Auftritt mit dem passenden Titel „Ciao Amore, bis zum nächsten Mal“.