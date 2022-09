Tanzwochenende auf der Suche nach der Zeit

Die Katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau, lädt Tanzinteressierte vom Freitag, 21. Oktober, 17 Uhr, bis Samstag, 22. Oktober, 17.30 Uhr, ins Tagungshaus Kloster Heiligkreuztal, Am Münster 11 in Altheim/Heiligkreuztal, zu einem Tanzwochenende ein. Thema des Wochenendes ist „Momo“ von Michael Ende, die seltsame Geschichte von den „Zeit-Dieben“ oder von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte, heißt es in einer Vorschau.

Mit Kreistänzen aus dem Tanzzyklus „Momo“ können die Teilnehmer mit den beiden Tanzreferentinnen Choon-Sil Christian und Brunhilde Bippus zu den Tanz-Choreographien von N.Kloke und unterschiedlichen Musikstilen, dem Geheimnis der Zeit auf die Spur gehen. Tanzerfahrung erleichtert das Erlernen der Tänze, ist aber nicht Bedingung. Nähere Informationen und Anmeldung bis 9. September erforderlich bei der Katholischen Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau, E-Mail info@keb-bc-slg.de oder online unter www.keb-bc-slg.de.