Tanzende Feierquallen und Tintenfische

Der Kappenabend der Narrenzunft Gole wird bei vielen als Geheimtipp gehandelt, denn er ist einer der wenigen Bälle, bei denen man von Anfang an selbst tanzen kann und das Programm das Publikum einbezieht und mit viel Musik für gute Laune sorgt. Seit Jahren schon gehört die eigentliche Bühne der Gruppe „Time Square“, ein Garant für fetzige Unterhaltungsmusik für alle Generationen. Ihre eigene Musik bringen die Gruppen mit, die sich in den Tanzpausen auf der großen Tanzfläche im Saal zeigen und jedes Jahr ist man gespannt auf neuen Einfallsreichtum an Verkleidungen.

Als Opener sorgt jedes Jahr der Fanfarenzug, die in diesem Jahr als „asoziale“ Fußballfans daherkamen, was viel Spielraum gab für diverse Perücken, abgewetzte Jogginghosen und Bomberjacken. „Trollig“ war die nächste Nummer, als die City Girls sich im Tannenwald herumschlichen und den Saal mit unzähligen Knicklichtern erhellt haben. Nach den drolligen Trolls haben die Maskenträger, die eine riesige Gruppe aufgeboten hatten, das Publikum musikalisch und optisch an die „Nordseeküste“ entführt, wo phantasievolle „Feierquallen“, Angler, Tintenfische und Kapitäne sich im Saal präsentierten. Ganz in Weiß mit weinroten Accessoires kamen junge „Schaumfrauen“, die mit Seifenblasen pusteten und sichtlich das Bad in der Menge genossen haben. Dahinter standen die Mädchen rund ums Goleballett, sie nennen sich „Hot Shots“.

Wieder einmal richtig krachen ließen es die „Ladykracher“, die ein untrügliches Gespür haben für Musik, die dem Publikum gefällt, die gute Laune und richtig Stimmung verbreitet. Eine italienische Nacht wurde herausbeschworen, sie hatten einen Eisverkäufer dabei und waren in den italienischen Nationalfarben gekleidet mit viel Glitzer an den Jäckchen. Moderator „Andi Schoppenhauer“ kommentierte ganz trocken: „Schade, dass die nächste WM ohne Italien stattfindet“.

Die Boppelestanzgruppe, die mittlerweile „Just for Fun“ heißt, feierte in diesem Jahr ihren 25. Auftritt. Sie entführten das Publikum auf eine musikalische „Zeitreise“, und verteilten zu „Für dich soll’s rote Rosen regnen“ zahlreiche Rosen in allen schönen Farben.

Perfekt choreographiert, perfekt gekleidet (zartrosa Kleider, platinblonde Perücken, weiße Riemenpumps), zeigten sich die Frauen des „Riedlinger Tanztheaters“, die als Marylin Monroes in eine amerikanische Revue entführten „I am a Good Girl“ gleich mehrmals wiederholen mussten. Laut wurde es mit den „Donaufetzern“ aus Unlingen, die in guter Spiellaune waren, und ihre Guggamusik dröhnen ließen. Kurz danach kam zum Abschluss wie immer eine Abordnung der Riedlinger Stadtmusik – die als „Hippies“ kaum zu erkennen waren und spätestens bei ihrem Auftritt standen viele Nichttänzer auf den Bänken und alle anderen zog es auf die große Bühne im Saal, wo sie sich in langen Schlangen und Polonaisen um die Musiker schlängelten und diese kräftig beklatschten. Erst nach Mitternacht war das offizielle Programm zu Ende, aber kaum jemand wollte heim. Es gab auch noch reichlich Gelegenheit zu tanzen, zu singen oder an der Bar, bewirtschaftet von der Narrenzunft, auf diesen gelungenen Auftakt der Fasnet anzustoßen.

Gezeigt hat der Abend auch, dass sich die Narrenzunft um den Nachwuchs keine Sorgen machen muss, denn junge Gruppen bereichern den Abend und genießen die einmalige Stimmung.

Auch das Problem eines fehlenden Pächters war mit Bravour gelöst worden. Das Catering durch die Firma Rauscher aus Tiefenbache funktionierte hervorragend und aus den Reihen des „Phantomchors“ kamen flottes „Personal“, das die Speisen und Getränke in Windeseile serviert hat.