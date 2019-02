Tanzen gegen Gewalt an Frauen

„One Billion Rising“ (englisch für: Eine Milliarde erhebt sich) ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Die eine „Milliarde“ deutet auf eine UN-Statistik hin, nach der eine von drei Frauen in ihrem Leben entweder vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverletzung werden. In Riedlingen möchte Simone Mazurek dazu aufrufen, sich an der Aktion zu beteiligen. Frauen und Männer sind eingeladen am 8. März, dem Weltfrauentag, ab 17.30 Uhr, vor dem Lichtspielhaus, mitzutanzen und anschließend im Kino die Dokumentation „Female Pleasures“ anzuschauen.

Simone Mazurek ist es eine Herzensangelegenheit sich bei der weltweiten Aktion zu engagieren. Im September 2012 von der New Yorkerin Eve Ensler initiiert, breitete sich die Kampagne über die ganze Welt aus. Die Frauen gehen auf die Straße, tanzen und setzen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Mazurek selbst machte vor drei Jahren in Biberach bei der Tanzaktion mit. Die Initialzündung, das Projekt auch in Riedlingen zu etablieren, war, als sie im vergangenen Jahr den Film „Female Pleasures“ anschaute. Die Dokumentation zeichnet die Porträts von fünf Frauen nach, die sich gegen die Unterdrückung der weiblichen Sexualität ihrer kulturellen und religiösen Gemeinschaften auflehnen. Er zeigt ihren Kampf für eine selbstbestimmte weibliche Sexualität.

Weltweit wird „One Billion Rising“ jährlich am 14. Februar gefeiert. An dem Tag war allerdings das Riedlinger Kino mit einer privaten Veranstaltung belegt. Deshalb wurde die Aktion in Riedlingen auf den internationalen Frauentag am Freitag, 8. März verlegt. Mazurek fordert Frauen, Mädchen und auch Männer aus Riedlingen und dem Umland auf, daran teilzunehmen. Es gehe zwar um Frauenrechte und deshalb fühlten sich wahrscheinlich überwiegend Frauen angesprochen. Aber Männer, die sich für Frauen stark machen wollen, seien ebenso herzlich willkommen.

Getanzt wird auf das Lied „Break me dance“ von Tena Clark, das die Sängerin eigens für „One Billion Rising“ geschrieben hat. Interessierte können sich die Choreografie dafür bereits im Internet anschauen und üben, denn die Biberacher Tanzgruppe hat auf YouTube unter „One Billion Rising Choreografie zum Mittanzen Biberach“ ein Video dazu eingestellt. Einzige Hauptprobe für Riedlinger Interessierte ist am Aschermittwoch, 6. März, um 18 Uhr, in der Turnhalle der Realschule. Auch Tanzungeübte seien herzlich eingeladen, sagt Mazurek. Nicht die perfekte Choreografie steht im Vordergrund. „Es geht darum mitzumachen und ein Zeichen zu setzen“, sagt sie.

Etwas Schwarzes

Wer mag, zieht für die Tanzaufführung, die etwa vier Minuten dauern wird, etwas Schwarzes mit einem roten oder gelben Accessoires an. Im Internet können auch passende Shirts mit dem Motto des Jahres 2019 „Bewegen – erheben – leben“ bestellt werden. Selbstverständlich sind auch Zuschauer gerne gesehen, die sich den Tanzenden anschließen können, um den Film dann ab 18 Uhr im Kino anzuschauen.

Mazurek sieht die Riedlinger Aktion als „kleinen Anfang von mehr“. Über das Medium Tanz sei man so ein Teil von etwas Weltweitem. Sie könnte sich vorstellen, dass aus der ersten Aktion vielleicht irgendwann eine mehrtägige Veranstaltung wird.