Tanz in den Mai mit „The Wishmen“

Für viele Musikfans der 60er Jahre hatte der 30. April in der Vergangenheit schon einen festen Platz im Terminkalender, bis Corona alle gezwungen hat, daheim zu bleiben. Doch nun treten „The Wishmen“ wieder auf im Riedlinger Lichtspielhaus, wo sie bereits zum 5. Male zu Gast sind. Die beiden ursprünglichen Bandmitglieder Albe (Albert Mayer-Mikosch) und Fizze (Friedrich Weber bzw. Freddy Wonder), die in Ehingen zu Schule gegangen sind, treten mit Bassist Gigu Neutsch und dem Drummer Lui Ludwig auf. Als „Special Guests“ in Riedlingen angekündigt ist Katrin Haug, früher bei „Matter of Taste“ am Mikrofon stand. Ebenso ein Bühnengast ist Lokalmatador Friedemann Benner, der bei einigen Stücken mitsingen und mitspielen wird. Karten gibt es im Vorverkauf zu 18 Euro im Riedlinger Lichtspielhaus und an der Abendkasse zu 20 Euro.