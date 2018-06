Tanz in den Mai mit Musik aus den 60er-Jahren

Auf einen musikalischen Genuss dürfen sich Freunde und Liebhaber der Musik aus den 60er-Jahren freuen: Albe Mayer-Mikosch und weitere Musiker kommen am Samstag, 30. April, nach Riedlingen ins Lichtspielhaus.

Ein besonderer „Tanz in den Mai“ verspricht der Abend zu werden, denn einer der Musiker ist Freddy Wonder, der seit mehr als 30 Jahren in Heidelberg mit der Freddy Wonder Combo auftritt. Mit bürgerlichem Namen heißt er Fritz Weber, stammt aus Ehingen, und hat dort vor ziemlich genau 50 Jahren gemeinsam mit Albe Mayer die Band The Wishman gegründet. 1966 haben „Fizze und Albe“ als Teeny-Band mit einem ersten Auftritt in der Rose in Berg begonnen und Schlagzeuger des Trios war Helmut Rudi alias Nick.

Die Sixties-Groove-Band hat Songs aus dem damaligen Repertoire der Wishman dabei und viele bekannte und weniger bekannte Songs aus den verschiedenen Genres der 60er-Jahre. Es geht unter anderem ab mit den Beatles, den Stones, Jimmy Hendrix und den Kinks. Unterstützt wird Gitarrist Albe Mayer-Mikosch von seinem alten Musikerfreund Freddy (Fizze) Wonder, am Bass steht Horst Götz, Roland Klugger spielt Keyboard und Herbie Wachter sitzt am Schlagzeug. Diese Musiker haben sich in verschiedenen Formationen einen Namen gemacht und sind beispielsweise aufgetreten im Orchester Pepe Lienhard, in der SWR Big Band, mit Power Play und bei German Brass.

Neben einem musikalischen Leckerbissen kommt es wohl auch zu vielen Begegnungen mit Konzertbesuchern aus ganz Oberschwaben, die in ihrer Jugendzeit die Ehinger Band The Wishman live verfolgt haben und auch die vielen Auftritte von „Power Play“.

Karten gibt es zum Vorverkaufspreis von 17 Euro im Riedlinger Lichtspielhaus unter Telefon 07371/9240322, oder im Internet unter www.das-lichtspielhaus.de und an der Abendkasse für 20Euro. (kn)