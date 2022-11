Tag des Umweltschutzes und Altmaterialsammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag den 5. November fanden der diesjährige „Tag des Umweltschutzes“ und die Altmaterialsammlung beim FV Neufra/Do. statt. Über 30 Helfer engagierten sich an einem wettertechnisch herbstlichen, aber trockenen Tag, an vielen verschiedenen Stellen. Neben der Altmaterialsammlung, die der FVN bekanntlich alle zwei Jahre durchführt, wurden auf dem weitläufigen Sportgelände diverse Instandhaltungs- sowie Reinigungsmaßnahmen und auch einige Nachpflanzungen durchgeführt. Der FVN bedankt sich rückblickend nochmals bei allen Helfern und denjenigen, die hierzu ihre Maschinen zur Verfügung gestellt haben. Ein weiteres Dankeschön geht auch an alle Bürger, die dem FVN Altmaterial bereitgestellt haben, sowie an die Ortsverwaltung Neufra und die Stadt Riedlingen, für die Überlassung der Pflanzen.