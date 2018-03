„Tag der offenen Tür“ beimKolping-Bildungszentrum

Das Kolping-Bildungszentrum Riedlingen informiert am Samstag 24. Februar, von 10 bis 15 Uhr am „Tag der offenen Tür“ alle Interessierten über das gesamte Bildungsangebot.

Das Bildungswerk setze Akzente im Bereich der Weiterbildung und mit neuen Angeboten, heißt es in einer Mitteilung. Am „Tag der offenen Tür“ gibt es umfangreiche Informationen über Schule und Schulleben. Die Fachbereiche präsentieren Inhalte. Lehrer und Schüler stehen an diesem Tag für alle Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung und es ist zudem möglich, sich an diesem Tag für die Schule der Wahl anzumelden.

Schüler haben die Möglichkeit das Kolping-Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II zu besuchen. Mit dem Besuch des BK II wird die Fachhochschulreife und mit einer praktischen und schriftlichen Zusatzprüfung die Berufsausbildung zum Assistenten im Gesundheits- und Sozialwesen erworben.

Beim Berufskolleg-Fremdsprachen bewegt man sich auf internationalem Parkett und erwirbt nach zwei Jahren die Fachhochschulreife und den Wirtschaftsassistenten sowie optional die Zusatzqualifikation „Internationaler Wirtschaftskorrespondent“.

Die Fachhochschulreife nach der Ausbildung oder während der Berufstätigkeit nachzuholen ist am BK-FH in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Die Schwerpunktfächer sind: Technik, BWL, Bio und Gestaltung. Diese richten sich nach dem erlernten Beruf.

Das Sozialwissenschaftliche Gymnasium mit dem Schwerpunktfach Pädagogik und Psychologie führt in drei Jahren zum Abitur.

Neue Kurse wie „Führungstrainingseminare“, Prüfungsvorbereitungskurse, Sprach- und EDV-Kurse erweitern die Erwachsenenbildung. Zudem wird der Fernlehrgang mit Präsenzunterricht mit Abschluss „Praktischer Betriebswirt (KA) und der Lehrgang zum „Fachwirt im Erziehungswesen (KA) angeboten.