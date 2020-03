Der DRK-Tafelladen Riedlingen in der Ziegelhüttenstraße 52 stellt vorübergehend seinen Betrieb ein. Der Laden hat noch am Mittwoch, 18. März, geöffnet. Das Tafelladen-Team holt zu diesem Termin auch noch gespendete Waren ab. Grund für die vorübergehende Schließung sei die besorgniserregend um sich greifende Verbreitung des Corona-Virus, so Hans Petermann, Leiter des Tafelladens: „Wir betreiben den Tafelladen ausschließlich mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die meisten von ihnen gehören aufgrund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes zu der besonders gefährdeten Risikogruppe.“ Das Tafelladen-Team hoffe „inständig, dass die Wiederaufnahme des Betriebs bald wieder möglich ist“, so Petermann, der weiterhin auf Unterstützung hofft.