Tägliche Zeitungslektüre an der Beruflichen Schule – IHK macht’s möglich

Die Schüler der Beruflichen Schulen in Riedlingen können sich auch in der Schule über das Geschehen in der Welt, aber auch rund um Riedlingen informieren. Seit Mai ist im Aufenthaltsraum ein weiteres Exemplar der Schwäbischen Zeitung Riedlingen zu finden – als Druckexemplar und zusätzlich auch digital auf einem Tablet. Möglich gemacht hat dies die IHK Ulm, die als „Lesepate“ der Schule ein jeweils ein Abo finanziert.

„Die Lesekompetenz ist im Beruf eine zentrale Fertigkeit“, begründet Patrizia Grün, Leiterin Ausbildung bei der IHK Ulm, das Engagement der Kammer. Zudem sei das traditionelle Zeitungslesen auch ein Kulturgut, das man erhalten wolle. Dass die Schüler sich zugleich über die Region informieren können, ist auch für die IHK wichtig. Dass die Schüler die Zeitungen, die im Aufenthaltsraum aushängen, bereits nutzen, bestätigt der stellv. Schulleiter Thomas Psotka.

Dabei wird das gedruckte Exemplar sogar stärker genutzt als die digitale Variante, sagen Psotka und die Schulsprecher unisono. Der Sportteil, aber auch Nachrichten über Unfälle oder Katastrophen interessieren häufig. Für die Schwäbische Zeitung Riedlingen bedankte sich Verlagsleiter Olaf Simon für dsa Engagement der IHK als „Lesepate“.