Szenen aus dem Alltag der Jugend

„Echt krass, Alter“ was die Mädchen und Jungs am Mittwochabend in der Aula des Kreisgymnasiums zeigten. Die Theater-AG hatte das Jugendstück „14“ von Volker Zill einstudiert. Die 14 Szenen handeln von 14 Jugendlichen im Alter um die 14 Jahre.

Die 24 Mädchen und Jungen der Theater-AG hatten ein Jahr lang das Stück geprobt. Bezüglich des Alters, alle besuchen die Klassen fünf bis neun, passte das Stück „14“ perfekt. Die jungen Akteure schafften ihre Premiere mit Bravour. Im Ensemble befinden sich offenbar einige schauspielerische Talente. Alle bewegten sich selbstbewusst, textsicher und ohne „Hänger“ auf der Bühne.

Viele Eltern mit Geschwistern und Freunden waren gekommen, um die junge Theatergruppe mit Beifall zu belohnen. Für die Klassen und Lehrer des Gymnasiums folgt eine extra Vorstellung. Geleitet wird die AG von Deutsch- und Sportlehrer Mathis Pedak. Er übte das unterhaltsame Stück, das auch zum Nachdenken anregt, mit den Mädchen und Jungs ein. „Die Schüler waren mit sehr viel Engagement dabei“, sagte er. „Ich bin stolz auf euch, das habt ihr toll gemacht.“ Der „Noch-Schulleiter“ Georg Knapp dankte der Gruppe: „Ihr habt euch mächtig angestrengt.“ Die künftige Rektorin Anja Blüthgen belohnte die jungen Talente mit Süßem.

Im Stück selbst wurden Themen, die im Leben der meisten Jugendlichen eine Rolle spielen, in Szene gesetzt. Sport, Musik und die erste Liebe, viele Sorgen, Nöte, Enttäuschungen, aber auch Hoffnungen,die ihren Alltag bestimmen, interpretierten die Mädchen und Jungen in ihrer eigenen Sprache.

Unterschiedliche Charaktere

Die unterschiedlichsten Charaktere, wie man ihnen im täglichen Leben begegnet, erwachten zum Leben. Jasmin, die zu schnell aufgibt. Oder Alexandra will die Weltherrschaft („Alle Macht den Klugen“). George dealt und verführt andere dazu („Das einzige, was zählt, ist Kohle“), Elisa ist ziemlich verpeilt und träumt davon, Germanys next Topmodel zu werden. Elja, die Prinzessin aus reichem Hause, zückt ihre Kreditkarte und gibt viel Geld aus. Ihre Mitschülerin hat keine Möglichkeit zu duschen, sie „hilft“ ihr mit Parfüm. Erdinan tanzt gern und liebt Schuhe, deshalb nennen ihn seine Mitschüler „kleine Schwuchtel“. Auf einer Party gibt es eine Anleitung zum Coolsein, Hannah wird schwanger. In der Schule muss sie laufend „zum Kotzen“. Eine Freundin bleibt übrig, die zu ihr steht. Victor zockt Tag und Nacht, er getraut sich nicht ein Mädchen ansprechen. Eine Mitschülerin zeigt ihm, wie es geht. Ronja malte nur „komische Bilder“; wird gehänselt. Sie erzählt ihre Geschichte. In den Bildern verarbeitet sie den Tod ihrer Eltern, die bei einem Ausflug in den Bergen abstürzten.

Eine amüsante Aufführung, viele Szenen machten nachdenklich. Immer wieder wird „Lieblingsschülerin“ Matilda gemobbt, doch letztendlich wachen einige Mitschüler auf und helfen ihr.