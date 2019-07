SZ-Gewinnspiel: Nummern sind gezogen

Die weißen Gießkannen waren beim Sommernachtstraum am vergangenen Freitag ein echter Hingucker in der Innenstadt. Viele Besucher hatten sich als Abonnent die Gießkanne bei der Schwäbischen Zeitung abgeholt. Doch damit haben sie nun nicht nur ein nützliches Utensil zuhause, sondern sie haben damit auch an einem Gewinnspiel teilgenommen, das die SZ im Rahmen des Jubiläums „300 Jahre Zeitung in Riedlingen“ ausgerichtet hat. In jeder Gießkanne war am Boden eine Nummer aufgeklebt. Nun wurden die Gewinner-Nummern gezogen.

Gewonnen haben:

Nummer 4: Einkaufsgutschein von Häussler im Wert von 100 Euro.

Nummer 249: Gutschein der Adelindis Therme Bad Buchau im Wert von 100 Euro

Nummer 121: Genießerpaket von Schaut im Wert von 100 Euro.

Nummer 13, 333 und 427: Jeweils einen Einkaufsgutschein von Wölpert im Wert von 100 Euro.

Nummer 270: Einkaufsgutschein von Häussler im Wert von 50 Euro

Die Nummern 9, 158, 339 und 402: Jeweils zwei Eintrittskarten für Zwiefalter Klosterbräu Festspiele.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinne werden am Mittwoch, 17. Juli, um 15 Uhr in der SZ-Geschäftsstelle übergeben. Die Gewinner werden gebeten sich alsbald als möglich bei der SZ zu melden und zwar bei Petra Moll, Telefon 07371/937215 oder per E-Mail p.moll@schwaebische.de.

Um den Gewinn in Empfang zu nehmen zu können, muss die Gießkanne mit der eingeklebten Nummer mitgebracht werden.