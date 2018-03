SZ-Aktion: Wofür die Spenden verwendet werden

Knapp eine halbe Million Euro haben die Menschen aus der Region für die Weihnachtsaktion der „Schwäbischen Zeitung“ gespendet. Im Mittelpunkt stand auch 2017 die Bekämpfung von Fluchtursachen. Chefredakteur Hendrik Groth hat den symbolischen Scheck in Höhe von genau 427 173,33 Euro an Bischof Gebhard Fürst überreicht. Der Erlös der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ fließt nun je zur Hälfte in Flüchtlingscamps im Nordirak und in 68 lokale Initiativen, die Projekte weltweit unterstützen. Zudem werden 14 Einrichtungen der Caritas in Baden-Württemberg unterstützt, die Flüchtlingen beistehen.

Im Verbreitungsgebiet der SZ Riedlingen bekommen fünf Einrichtungen beziehungsweise Projekte jeweils 2550,84 Euro, zusammen also knapp 13 000 Euro. Was die Kolpingsfamilie Ertingen, die Alb-Donau-Rumänienhilfe, der Treffpunkt Weltkirche der katholischen Kirchengemeinde Riedlinegn, die Dr. Eder-Mollé-Stiftung und der Verein Ushirika mit ihrem Geld vorhaben, die SZ hat nachgefragt:

Neues Unterrichtsfach

Dr. Reginamaria Eder ist derzeit auf Heimaturlaub in Riedlingen. Sie freut sich sehr über die Spenden der SZ-Leser. Das Geld könne die Eder-Mollè-Stiftung gut gebrauchen, sagt. Gemeinsam mit Patience Mollè Lobè aus Kamerun hat die Riedlingerin vor 20 Jahren begonnen, sich um Mädchen, die verstoßen oder zur Überlebensprostitution gezwungen waren, zu kümmern. Die beiden Frauen bauten das Sozialzentrum HUPJEFI auf und seit einigen Jahren arbeiten sie an ihrem neuen Projekt, der Schneiderschule „Doriana“. Für diese bekam die Stiftung 2016 die staatliche Anerkennung. Im Juni werden die ersten zehn Mädchen ihren Abschluss machen. Die Spendengelder sind gut investiert, denn damit wird den Mädchen nicht nur eine Berufsausbildung sondern auch eine Zukunft geboten. An der Fachschule für Modedesign soll außerdem das neue Unterrichtsfach „Dekoration“ eingeführt werden. Dafür braucht es Unterrichtsmaterial. Ein Teil der Spenden soll darauf verwendet werden.

Ausbildung zu Schreinern

Die Ertinger Kolpingsfamilie unterstützt die Missionsstation in Kifungilo in Tansania. Ein Mädchen-Internat ist bereits errichtet, eine Schreinerwerkstatt ist demnächst einsatzbereit. Im Dezember werden die Ertinger wieder nach Tansania reisen, um die letzten Maschinen in der Werkstatt zu installieren und den Verantwortlichen vor Ort einzuweisen. „Das Geld aus der SZ-Spendenaktion fließt in die Ausbildung von Jugendlichen zu Schreinern“, sagt Richard Neubrand, Leiter der Gruppe. Die Jugendlichen, die auch aus einem Umkreis von 15 Kilometer um Kifungilo stammen, sollen zwei Mal im Jahr mehrwöchige Kurse in der Werkstatt absolvieren und so das Handwerk lernen. Die Unkosten, die dabei entstehen, können mit den Spendengeldern abgegolten werden. Bei rund 500 Euro liegen die Kosten pro angehendem Schreiner, schätzt Neubrand. Dementsprchend könne mehreren Jugendlichen die Möglichkeit eröffnet werden. „Wir bedanken uns ganz herzlich für die Spenden“, so Neubrand

Schlafräume in Kenia gebaut

Der Verein „Ushirika“ kümmert sich um ein Bildungsprojekt in Kenia. Begonnen hat alles mit einer handwerklichen Schule, inzwischen wird von dem Biberacher Verein auch die nahegelegene Grund- und Hauptschule unterstützt. „Wir sind wirklich dankbar, dass wir wieder Geld aus der Spendenaktion bekommen“, sagt der Vorsitzende Gottfried Veihelmann. Von der Spendensumme sollen verschiedene Projekte realisiert werden. Zum einen werden Schlafräume an der Grund- und Hauptschule eingerichtet. Hierbei werden die Schüler der handwerklichen Schule eng in die Arbeiten mit eingebunden. Sie bauen zum Beispiel Stockbetten, nähen Gardinen oder kümmern sich um die Lampen. „Darüber hinaus werden wir Schülern die Prüfungsgebühren bezahlen, die sehr bedürftig sind“, sagt Veihelmann.

Rollstühle und OP’s

Seit 18 Jahren sammelt die Alb-Donau-Rumänienhilfe Hilfsgüter und Spenden für notleidende Menschen in Rumänien. Und die Arbeit geht der ADR nicht aus, die Bedürftigkeit ist weiterhin hoch. Inzwischen arbeitet die Hilfsorganisation vornehmlich mit der Caritas-Sozialstation in Marghita zusammen, die auch Essen auf Rädern und Pflegeheime betreibt. Wofür er das Geld konkret einsetzen wird, kann Günther Wiedemann noch nicht sagen. Doch derzeit wird wieder ein Hilfstransport an Ostern geplant, dementsprechend laufen die Abfragen, was konkret benötigt wird: Rollstühle, Hygnieneartikel oder Krücken. Oder es könnte auch sein, dass eine Operation finanziert wird. So wie dieser Tage, als eine Hasenscharten-OP eines Jungen durch den Verein bezahlt wurde. Der Junge ist Wiedemann bei der Weihnachtspäckchenaktion 2016 aufgefallen. Damals wurde beschlossen, ihm die OP zu finanzieren. Weil er so abgemagert war, musste er erst aufgepäppelt werden, nun ist die OP erfolgt. Es sei gut gelaufen, sagt Wiedemann. Es folgt noch eine zweite OP am Gaumen, so dass der Junge nicht mehr von der Hasenscharte ein Leben lang gezeichnet ist.

Schulen in Not

Seit 2011 leitet Pfarrer Emanuel Sawadogo in der Diözese Kaya in Burkina Faso die katholischen Schulen in dem Land. Stück für Stück versucht er das Bildungssystem voran zu bringen. Dabei wird er unter anderem durch den „Treffpunkt Weltkirche“ der katholischen Kirchengemeinde St. Georg unterstützt. Der Kontakt kam über persönliche Beziehungen zustande. „Bis jetzt wurden die Spenden aus Riedlingen in folgenden Bereichen eingesetzt: Lehrerfortbildung, Schulkantine und viele Schulbänke wurden damit beschafft“, sagte Sawadogo. Und für diese Zwecke werden auch die aktuellen Spendengelder eingesetzt. Denn in den Schulen fehlt es weiterhin vielfach am Notwendigsten. Viele Kinder sitzen noch auf dem Boden zum Lesen und zum Schreiben. Durch die drohende Hungersnot wird die Notwendigkeit eines Schulessens umso wichtiger. Auch mangelt es an Schulmaterial. Und so manche Schule ist in einem schlechten Zustand und droht zusammenzufallen.