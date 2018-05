Sybille Selig übernimmt Amt der Jugendleiterin

Die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ist dem Akkordeon-Orchester ein wichtiges Anliegen. Das kam in der Jahreshauptversammlung des Vereins deutlich zum Ausdruck. Beim Amt des Jugendleiters gab es einen Wechsel: Luisa Sauter übergab die Aufgabe an Sybille Selig.

Zur Eröffnung der Versammlung spielte ein vierköpfiges Schülerensemble, unter der Leitung von Cornelia Dick, das Stück „Gutshof-Variationen“. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Bettina Melzer berichtete Schriftführerin Melanie Geiselhart über die verschiedenen Aktivitäten des Vereins des vergangenen Jahres. Es wurden fünf Sitzungen abgehalten und der Verein hat derzeit 93 Mitglieder. Die Teilnahme beim Riedlinger Flohmarkt, die Fahrt nach Pöchlarn, welche von der Stadt Riedlingen organisiert wurde, sowie die Teilnahme am Möhringer Bauernmarkt war wieder ein voller Erfolg. Das Jahreskonzert im Oktober unter dem Motto „Musik macht Spaß“ wurde zusammen mit dem Akkordeon-Orchester Allmendingen als Gemeinschaftskonzert gestaltet. Der Gegenbesuch im November beim Konzert in Allmendingen war ebenfalls gut besucht.

Die Dirigentin Cornelia Dick berichtete über die Auftritte des Jugendorchesters sowie des Hauptorchesters und die Probewochenenden der beiden Orchester. Das Hauptorchester präsentierte sich im vergangenen Jahr bei verschiedenen Kirchen- und Kurkonzerten. Der Bericht von Dirigent Dr. Wolfgang Störkle hob die Proben des Orchesters Tastenzauber sowie das Probewochenende hervor und die Auftritte im Raum Riedlingen und Umgebung.

Aktiv Schüler geworben

Die Schülerausbildung ist dem Verein ein wichtiges Anliegen. Es wurden wieder umliegende Schulen besucht und aktiv Schüler geworben, so dass ein Schülerzuwachs verzeichnet werden kann. Im Verein gibt es drei Ausbilder die Unterricht in Akkordeon, Keyboard und Mundharmonika anbieten. Auch die Teilnahme bei Wertungen ist den Ausbildern wichtig, so nahmen Luisa Sauter, Serena Fritschle und Emma Hainzl am Landesmusiktag in Filderstadt teil und stellten sich erfolgreich der Jury.

Die Jugendleiterin Luisa Sauter gab anschließend einen Überblick über die Aktivitäten des Jugendorchesters. In ihrem Kassenbericht gab Christina Gulde einen Überblick über die einwandfrei geführte Kasse sowie die aktuelle Finanzlage des Vereins.

Da Luisa Sauter aus zeitlichen Gründen das Amt der Jugendleiterin nicht mehr ausführen kann, wurde Sybille Selig als Jugendleiterin einstimmig gewählt. Sie übernimmt die Aufgaben des Jugendleiters nun gemeinsam mit Jonathan Selig. Die Vorsitzende bedankte sich bei Luisa Sauter für die Mitarbeit im Ausschuss.

Das Akkordeon-Orchester Riedlingen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Zum Abschluss der Versammlung spielte das Jugendorchester ein paar rockige Musikstücke.