Sybille Baecker liest in Reidlingen

Autorin Sybille Baecker liest am Mittwoch, 20 Juli in der Ulrich’schen Buchhandlung in Riedlingen. Bei der Veranstaltung „Whisky & Crime“ leist sie um 19 Uhr am Marktplatz 5 aus ihrem neuen Krimi „Sturm über den Highlands“. Zur Geschichte, die im schottischen Norden spielt, gibt es außerdem ein Whisky-Tasting.

„Autorin und Wahlschwäbin Sybille Baecker hat ihr Herz schon lange an Schottland, seine Menschen, die rauen Küsten und natürlich den Scotch Whisky verloren“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. „In ihrem neuen Krimi nimmt sie die Leserinnen und Leser mit zu den unbekannten Ecken des Landes.“ Ihr Herz schlage für die Highlands und die rauen Küsten Schottlands, die sie immer wieder gern und ausgiebig bereise. Ebenso hege sie ein Faible für den Scotch Whisky – deshalb die Lesung in dem Format. Sie ist Autorin der erfolgreichen Krimiserie um den Kommissar und Whiskyfreund Andreas Brander. 2020 wurde sie mit dem Arbeitsstipendium des Autorinnennetzwerkes Mörderische Schwestern ausgezeichnet.

In ihrem neuen Krimi geht es um Douglas MacKeith, der auf seiner Farm in Caithness entdeckt, dass einige seiner Schafe brutal getötet wurden. Alison Dexter, private Ermittlerin aus Inverness und Freundin der Familie, reist in die nördlichen Highlands, um vor Ort zu recherchieren. Unterwegs nimmt sie die Backpackerin Kimberly mit, nicht ahnend, dass sie mit der jungen Frau noch mehr Unruhein ihr einstiges Heimatdorf bringt. Dann erschüttert ein weiteres Verbrechen die Dorfbewohner. Doch dieses Mal hat es der Täter nicht auf Schafe abgesehen.

Karten für die Lesung kosten zwölf Euro und sind in der Buchhandlung erhältlich.