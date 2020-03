SV Daugendorf hat wieder einen Vorsitzenden

f (sz) - Der bisherige Sprecher des Vorstands, Gerhard Fischer, ist in der Hauptversammlung des SV Daugendorf zum Vorsitzenden gewählt worden.

Der zweite Vorsitzende Tobias Butscher präsentierte die Ereignisse des abgelaufenen Geschäftsjahres. Es folgten die Tätigkeitsberichte aus dem Bereich Freizeit- und Gesundheitsport von Uschi Hebeisen, der Bericht des Jugendleiters Armin Bauschatz sowie der Bericht von Spielleiter Johannes Rueß. Im Anschluss stellte Kassier Felix Fritschle den Kassenbericht vor. Von den Kassenprüfern Dietmar Schaible und Karl Knab wurde ihm eine einwandfreie Kassenführung bestätigt.

Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Ebenfalls einstimmig wurde die Satzungsänderung zur Vertretung des 1. Vorsitzenden beschlossen.

Einstimmige Ergebnisse

Als Vorsitzender wurde Gerhard Fischer einstimmig gewählt. Der zweite Vorsitzende Tobias Butscher stand turnusgemäß zur Wiederwahl an und wurde ebenfalls einstimmig gewählt. Als Nachfolger von Gerhard Fischer wurde Frank Fuchsloch einstimmig gewählt.

Spielleiter Johannes Rueß wurde einstimmig widergewählt und die Wahl des Jugendleiters Armin Bauschatz bestätigt. Gerätewart Bernd Ebe wurde für weitere zwei Jahre gewählt. Platzwart Jonny Spies trat nicht wieder an. Hier wird eine interne Regelung gesucht.

Bei den Vereinsehrungen wurde eine große Zahl Mitglieder geehrt, die zehn Jahre im Amt sind oder seit 25 Jahre passives und 40 Jahre passives Mitglied geehrt werden, wobei hier verschiedene Mitglieder Ämter übernommen haben bzw. auch mit die ersten waren, die beim SV Daugendorf mit dem Turnen begonnen haben und heute noch dabei sind.

Eine besondere Ehre bekam Ursula Hebeisen. Sie erhielt für 20 Jahre im Amt die Goldene Vereinsehrennadel (Übungsleiterin B). Für seinen mehr als 40-jährigen Dienst als Platzwart erhielt Jonny Spies die Ehrenmitgliedschaft des SV Daugendorf. Durch seinen besonderen Einsatz in der Platzpflege verfüge der Verein über hervorragend gepflegte Plätze. Dies sei durch den mehrmals im Jahr überschwemmten Platz in Daugendorf eine große Herausforderung, die er immer gemeistert habe.

Ehhrungen

Zehn Jahre im Amt (Vereinsehrennadel in Bronze): Gerhard Fischer als Schriftführer. 25 Jahre passives Mitglied (Vereinsehrennadel in Bronze): Marianne Figel, Michael Glocker, Zita Fuchsloch, Annerose Hebeisen, Lydia Schmid, Monika Schmid, Inge Butscher, Edith Rueß, Oliver Bleicher, Dieter Katzenstein, Tobias Lang, Matthias Traub. 40 Jahre passives Mitglied (Vereinsehrennadel in Silber): Armin Bauschatz, Norbert Burgmaier, Bernd Ebe, Hildegard Herb, Sybille Kiemel, Ursula Königshoven, Annemarie Luksch, Adelinde Mohn, Gertrud Sauter, Irmgard Sauter, Ruth Stöhr. 20 Jahre im Amt (Vereinsehrennadel in Gold): Ursula Hebeisen. Ehrenmitgliedschaft im SV Daugendorf: Paul Spies (Jonny).