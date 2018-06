SV Daugendorf ehrt verdiente Mitglieder

Zum Abschluss seines Jubiläumsjahrs hat der SV Daugendorf seine Mitglieder bei einem Ehrungsabend im Bürgerhaus in Zell ausgezeichnet. Geehrt wurden Mitglieder, die sich überdurchschnittlich um den Verein verdient gemacht haben.

Die höchste Ehrung konnte Bürgermeistervertreter Manfred Birkle, der für Bürgermeister Marcus Schafft die Veranstaltung besuchte, an Stefan Schmid überreichen. Der Vorsitzende des SV Daugendorf erhielt die Landesehrennadel des Landes Baden-Württemberg für seinen jahrzehntelangen Einsatz im Sport und auch in der Kommunalpolitik.

In einem ersten Block vergab Jürgen Amendinger als Bezirksvorsitzender des Bezirks Donau die Spielerehrennadeln des Württembergischen Fußballverbands (WFV) an verdiente Spieler in Bronze, Silber und ganz besonders in Gold an Armin Lenz. Als Gastgeschenk des WFV übergab Amendinger einen Futsal-Ball.

Franz Hirschle vom Sportkreis Biberach ehrte im Anschluss im Auftrag des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) und der Württembergischen Sportjugend verdiente Funktionäre und Personen, die sich überdurchschnittlich in der Jugendarbeit und im Verein engagieren. Hier wurde Armin Lenz erneut mit der Ehrennadel des WLSB in Gold ausgezeichnet. Für den Verein übergab Hirschle einen Scheck des Sportkreises Biberach an Stefan Schmid.

Nach dieser ersten großen Ehrungsrunde führte die Mädchentanzgruppe des Narrenvereins Daugendorf einen orientalischen Tanz auf, der mit begeistertem Beifall und Zugaberufen bedacht wurde. Diesem Wunsch des Publikums kamen die Mädchen gerne nach.

Im zweiten Block der Ehrungen zeichnete Hanne Kraus als Vizepräsidentin des Turngau Oberschwaben im Schwäbischen Turnerbund die langjährigen und verdienten Kursleiterinnen des SV Daugendorf aus. Jürgen Amendinger bestritt anschließend den zweiten Teil der WFV-Ehrungen, indem er den Verbandsehrenbrief des WFV und die Verbandsehrennadeln in Bronze und Silber überreichte.

Die noch anwesenden Gründungs- und Ehrenmitglieder sowie den Ehrenvorsitzenden Hubert Litzbarski bat Stefan Schmid auf die Bühne. Er überreichte allen ein kleines Präsent – schließlich könnte man ohne den Einsatz der Gründungs- und Ehrenmitglieder nicht das 60-jährige Bestehen des SV Daugendorf feiern.

Die vergangenen zehn Jahre ließ Schmid Revue passieren. Sportlich waren diese Jahre durch den ersten Aufstieg in die Bezirksliga im Jahr 2005 und den Wiederaufstieg im Jahr 2013 bestimmt. Sechsmal hat der Verein in dieser Zeit den Stadtpokal der Stadt Riedlingen gewonnen. Außerdem haben Vereinsmitglieder den Sportplatz Bechingen neu angelegt, das Sportheim in Daugendorf renoviert und erweitert sowie den Geräteschuppen in Bechingen gebaut.