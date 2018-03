Susanne Bochtler ist neue Konrektorin

Die Riedlinger Joseph-Christian Gemeinschaftsschule hat wieder eine Konrektorin. Susanne Bochtler ist zur Stellvertreterin des Schulleiters Martin Romer bestellt worden. Bochtler hatte das Amt bereits kommissarisch seit September inne.

Seit September 2008 ist Susanne Bochtler an der Riedlinger Joseph-Christian-Schule, nachdem sie vorher an der Mali-Schule in Biberach tätig war. Die Pädagogin hat an der Hochschule in Weingarten die Fächer Deutsch, Erdkunde und Kunst studiert und dort auch ihren Abschluss gemacht.

Die Bestellung von Susanne Bochtler ist seit dem 9. Februar offiziell. Mit ihrer Bestellung geht eine Vakanz zu Ende. Zum Ende des vergangenen Schuljahres war der bisherige Konrektor Oliver Paul als Schulleiter nach Ostrach gewechselt.

Susanne Bochtler hat die Aufgabe kommissarisch übernommen und sich auch um das Amt offiziell beworben. In einem Auswahlverfahren hat sie sich gegen eine weitere Bewerbung durchgesetzt. Das Besetzungsverfahren für den stellvertretenden Schulleiter ähnelt dem bei einer Schulleiterbesetzung, wenn auch in etwas abgespeckter Form. So sind etwa der Schulträger und auch die Schulkonferenz nicht in das Verfahren einbezogen.

Präsentation

Der Schulleiter kann dagegen sein Votum abgeben, aber letztlich entscheidet das Schulamt aufgrund von Gesprächen und auch aufgrund einer Präsentation zu einem aktuellen pädagogischen Thema.