Sulaiman Masomi bittet zum Tanz

Sulaiman Masomi tanzt auf allen Hochzeiten und bittet nun zum Tanz. Der Kabarettist tritt am Freitag, 18. Oktober, ab 20.30 Uhr im Lichtspielhaus Riedlingen auf.

Der studierte Literaturwissenschaftler und Gewinner des Dresdner Satire-Preises 2018 führt am Freitagabend sein neues Programm „Morgen – Land“ auf. Seine Stücke seien wie trojanische Pferde, so Masomi. ,,Sie wirken unterhaltsam und harmlos, aber sind sie erst einmal in die Köpfe der Zuhörer eingedrungen, entfalten sie ihre volle Wirkung und die in ihnen befindliche Botschaft.“ Der Titel spiegelt schon seine Art der Bühnenkunst wieder. Es vereint Herkunft und Zukunft mit einem Wort. Gleichzeitig verortet es seine Sicht auf die heutige Gesellschaft. Darum geht es auch in seinem Programm.

Masomi ist außerdem auch Landesmeister im Poetry Slam, Jurymitglied beim Treffen der jungen Autoren der Berliner Festspiele und immer wieder kultureller Botschafter für das Goethe-Institut.