Süden gegen Norden: Läufer sammeln Kilometer

Eine Gruppe von Riedlingern beteiligt sich am Einstein-Marathon, der heute, Dienstag, beginnt. Bis jetzt haben sich zehn Läufer aus Riedlingen angemeldet. Dabei geht es darum, möglichst viele Kilometer zugunsten eines gemeinnützigen Zwecks zu sammeln. Angemeldet hat sich auch Olympiasieger Dieter Baumann. Die Riedlinger laufen als Team „TSV Riedlingen – für Edwin“. Damit soll der frühere Abteilungsleiter Leichtathletik des TSVRiedlingen, Edwin Müller, gewürdigt werden, der vor einigen Tagen unerwartet gestorben ist.

Bernd Hummel aus Ulm hat immer wieder zum Laufen originelle Ideen. Im Rahmen seines Laufes von der Mündung bis zur Quelle der Donau lernten sich der damalige Riedlinger Bürgermeister Hans Petermann und er sich kennen. Sie organisierten 2007 einen Staffellauf auf dem Internationalen Donauradweg in umgekehrter, also in Fließrichtung. Da der Lauf auch im Zeichen von „20 Jahre Römische Verträge“ und „Südosterweiterung der EU“ stand, übernahm der damalige Bundesaußenminister und heutige Bundespräsident Frank Walter Steinmeier die Schirmherrschaft, was dazu führte, dass die Staffel mit Läuferinnen und Läufern aus sieben der zehn Staaten an der Donau die Grenzen ungehindert überwinden konnten und überall unterstützt wurden.

Spenden für gemeinnützige Einrichtungen

Der Lauf hatte neben der völkerverbindenden Idee auch das Ziel, Spenden für gemeinnützige Einrichtungen in Rumänien und Bulgarien zu sammeln. Bernd Hummel ist zusammen mit anderen der Gründer und Mitorganisator des Einstein Marathons. „Gerne unterstütze ich dieses interessante, neue Projekt und werde auch einige Kilometer b eisteuern. Den Laufen ist ja weiterhin einzeln oder in kleinen Gruppen erlaubt. Es kann in diesen einschränkenden Corona Tagen beim Laufen durch einen weihnachtlichen Wald sehr helfen, in keine trübe, traurige Stimmung zu fallen“, so Hans Petermann im Gespräch.

Zum Abschluss des virtuellen Jahres ruft das Einstein-Marathon-Team nochmal zum Laufen auf: Von 22. Dezember bis 10. Januar heißt es Kilometer sammeln für die Spendeneinrichtung „Aktion 100 000 – Ulmer helft“. Die Teilnahme ist kostenlos. Es geht also darum, in drei Wochen mindestens 100 000 Kilometer zu sammeln, als Anreiz stiftet ein Sponsoren-Pool einen Cent pro gelaufenem Kilometer, also 1000 Euro bei Erreichen der 100 000er-Marke.

Außerdem stiftet das Einstein-Marathon-Team zusammen mit Partnern für jeden Teilnehmer einen Baum im Rahmen der Initiative „Ulm pflanzt Bäume“. Für diese Einrichtung wurden dank der Unterstützung der Klimapartner des Einstein-Marathon bereits 5000 Bäume in diesem Jahr finanziert. Alle Bäume werden über die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet gepflanzt.

Und es gibt noch einen weiteren Anreiz mehr und schneller zu laufen als die Ostfriesen. Hoch oben im Norden richten die Veranstalter des Ossiloops in Leer den gleichen Klima- und Benefiz-Lauf aus und versuchen ihrerseits, mehr Kilometer zu sammeln als die Schwaben. Ostfriesland hat mit rund 500 000 Einwohnern ein ähnlich großes Einzugsgebiet wie die Region Ulm/Neu-Ulm und die Landkreise. Somit sind die Chancen etwa gleich verteilt. Und man darf gespannt sein, ob der wilde Süden oder der frische Norden am Ende die Nase vorne hat.

Auf der Internetseite des Einstein-Marathons kann verfolgt werden, wer gerade in Führung liegt, wie viel Spenden schon gesammelt sind und wie viele Bäume gepflanzt werden.