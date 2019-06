Großalarm zur Personensuche: Die Abteilungen Riedlingen und Zwiefaltendorf der Feuerwehr sowie DLRG-Rettungstaucher, Notarzt und Rettungsdienst sind am Donnerstagabend kurz vor 18.30 Uhr zu einer Wasserrettung nach Zwiefaltendorf alarmiert worden. Für die Polizei hatten sich zuvor konkrete Hinweise ergeben, dass sich eine Person in der Donau vermutlich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Donaubrücke in Zwiefaltendorf, wurden sofort ein Motoboot und zwei Schlauchboote zu Wasser gelassen, um die Donau Richtung Rechtenstein vom Wasser aus abzusuchen. Die Polizei hatte bereits mit einer Streife die Suche am Ufer eingeleitet. Die Rettunggstaucher der DLRG Bezirk Federsee waren ebenfalls auf der Anfahrt. Der Zubringerdienst von Personal, Material und Booten des DLRG wird zum Teil von Kräften der Feuerwehren Biberach und Laupheim übernommen.

Von der Einsatzleitung wurden weitere Feuerwehrkräfte zur Suche am Ufer eingeteilt. Rund 30 Minuten nach der Alarmierung konnte schließlich der Polizei-Suchtruppp vom Ufer aus eine Person im Wasser, von der Donaubrücke aus rund 800 Meter flußabwärts, lokalisieren. Die Person war glücklicherweise unverletzt und konnte aus eigener Kraft das Ufer erreichen.

Die Such- und Rettungsaktion konnte daraufhin abgebrochen werden. Die Abteilungen Zwiefaltendorf und Riedlingen waren mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort.