Bei drei Unfällen haben sich am Montag drei Radfahrer verletzt. Bei allen drei Unfällen waren keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt.

Zunächst stürzte ein 85-Jähriger in Riedlingen. Er stieg kurz vor 16 Uhr in der Ziegelhüttenstraße auf sein Fahrrad. Beim Anfahren verlor der Mann das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und blieb zunächst benommen liegen. Zeugen halfen ihm und verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Die Retter brachten den schwer Verletzten ins Krankenhaus.

Etwa eine Stunde später verletzte sich ein Radler mit einem E-Bike zwischen Ertingen und Binzwangen. Der 68-Jährige fuhr zunächst auf dem Radweg neben der Landesstraße. Unterwegs geriet er mit dem Rad vom Weg ab und verhakte sich an einer Laterne. Er verletzte sich leicht. Auch ihn brachte der Rettungsdienst in eine Klinik.

Kurz vor Mitternacht radelte eine 68-Jährige den Seeweg in Oggelshausen entlang.Vermutlich passte die Frau nicht auf, berichtet die Polizei. Deshalb sei sie wohl mit dem Elektrorad an den Bordstein geraten. Sie stürzte und erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, wegen welcher sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.