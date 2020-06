Studieren und gleichzeitig ein Kleinkind aufziehen - wie das funktioniert

Obwohl die digitale Lehre noch nicht im Fokus der Öffentlichkeit angekommen ist, nutzen Studierende wie Lara Schröder bereits deren Vorteile. Auf den Online-Campus der SRH Fernhochschule Riedlingen kann die 31-Jährige von überall zugreifen – egal, ob zuhause oder unterwegs, sei es in der Bahn oder im Hotel, wo es eben Internet-Anschluss gibt. Zur Hochschule fahren muss sie zum Studieren nicht, denn die ist immer genau da, wo sie ihren Laptop aufklappt.

Auch feste Zeiten für Vorlesungen oder Übungen gibt es nicht. Jeder Studierende bearbeitet die Materialien in seinem eigenen Tempo. Abstriche müssen die Studierenden einer Mitteilung der Hochschule zufolge im Vergleich zur Präsenzlehre nicht befürchten: Zusätzlich zu den Studienmaterialien stehen multimedialen Inhalte bereit, wie E-Learning-Einheiten, Online-Vorlesungen und Podcasts.

„Mein Tagesablauf ändert sich hin und wieder“

Ein Präsenzstudium wäre für Lara Schröder nicht in Frage gekommen, erzählt die Studentin der Sozialen Arbeit. Da sie Mutter eines einjährigen Sohnes ist, kommt ihr die Flexibilität ihres digitalen Studiums entgegen. Zeit zum Studieren nimmt sie sich beispielsweise frühmorgens oder in den Abendstunden, wenn ihr Kind gerade schläft. Lara Schröder zu ihrem Alltag mit Kind und Studium: „Letztlich ändert sich mein Tagesablauf auch hin und wieder, weil sich beispielsweise die Schlafphasen meines Sohnes ändern. Ich muss mich den Gegebenheiten anpassen. Die vielen örtlich und zeitlich unabhängigen Angebote meiner Hochschule helfen mir dabei." Sie ist ein Beispiel dafür, dass es nicht mehr den einen menschlichen Lebensentwurf gibt. Dadurch, dass sich das Leben örtlich und zeitlich nicht mehr dem Studium anpassen muss, sondern andersrum, kann jeder mit Reifezeugnis studieren. Unabhängig davon, ob er Familie hat, berufstätig ist, Spitzensport betreibt oder ein Handicap hat.

Aber kann es bei digitaler Lehre überhaupt eine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden sowie den Studierenden untereinander geben? Ja, sagen Prorektor Professor Stefan Ingerfurth und die Studierende Lara Schröder. Der virtuelle Kontakt baue auch Hürden ab und fördere einen intensiven Austausch. Dieser sei immer auf Augenhöhe und gehe nicht selten auch über das Fachliche hinaus, so Ingerfurth: „Wir Professoren an der SRH Fernhochschule sehen uns nicht nur als Lehrende, sondern auch als Impulsgeber, die den Rahmen schaffen, in dem sich unsere Studierenden entfalten können.“ Das zeigt sich in Online-Sprechstunden, Telefonaten und via Mail, aber auch in Webinaren. Lara Schröder beschreibt den Austausch mit den Lehrenden aus Studenten-Sicht: „Ein Wort: familiär! Die Professoren und Dozenten sind sehr hilfsbereit. Auch der Kontakt zu meinen Mitstudierenden steht dem an einer Hochschule mit Präsenzlehre in nichts nach.“

Erneut beliebteste Fernhochschule

Dass das funktioniert, zeigt auch die Bewertung der Studierenden: Diese hatten Riedlingens SRH Fernhochschule – The Mobile University auch für dieses Jahr zur „Beliebtesten Fernhochschule Deutschlands“ gewählt. Basis waren knapp 9300 Bewertungen im Portal fernstudiumcheck.de.

Die staatlich anerkannte SRH Fernhochschule – The Mobile University ist spezialisiert auf berufsbegleitendes Online-Studium. Ihr Angebot umfasst 32 Bachelor- und Master-Studiengänge sowie Hochschulzertifikate in den Bereichen Wirtschaft und Management, Psychologie und Gesundheit sowie Naturwissenschaft und Technologie. Derzeit sind mehr als 5800 Studierende in Riedlingen eingeschrieben.