Struwwelpeter im Vortrag

Hugo Brotzer aus Mittelbiberach hat nicht nur eigene „Schöpfonga“ in Oberschwäbisch verfasst, sondern auch Kinderbücher in den Dialekt übertragen. Eine Kostprobe davon gab er in Riedlingen erstmals 2017 mit „Max und Moritz“, ein zweite 2018 mit seinen „Schöpfonga“, seine „Schwäbische“ nach Sebastian Sailer wurde im Jahr 2022 szenisch aufgeführt. 2021 stellte er klassische Balladen in oberschwäbischer Fassung vor. Jedes Mal tat er dies bei Benefizveranstaltungen zugunsten der Conrad Graf-Musikschule.

Mit dem „Struwwelpeter“ hat sich Hugo Brotzer schon früh befasst. Das Büchlein „Dr Oberschwäbische Strublpetr“ ist auch in seiner dritten Auflage längst vergriffen. Nach der coronabedingten kurzfristigen Absage 2020 wird Brotzer am Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr, in der einstigen Sankt Gerhard-Kapelle in Riedlingen daraus zitieren, vor allem aber einen Vortrag unter dem Titel „Der Struwwelpeter – Konrad, sprach die Frau Mama – über Erziehung und Nichterziehung“ halten, trotz allen Ernstes unterhaltsam.

Der Diplompädagoge und pensionierte Sonderschullehrer geht dabei auch der Frage nach, ob die in neun Episoden gezeigten Beispiele als Erziehungsvorschläge in der heutigen Zeit in ein pädagogisches Antiquariat gehören oder ob sich hinter den einzelnen Geschichten nicht doch mehr verbirgt als nur „lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von drei bis sechs Jahren“, wie der Untertitel der Frankfurter Originalausgabe von 1845 lautete.

Brotzer beleuchtet die Entstehung des Buches von Heinrich Hoffmann, der als Erster eine eigene Abteilung für Kinder in der von ihm geleiteten psychiatrischen Klinik gründete. Der Referent will bei Betrachtung einiger Geschichten der Faszination dieses Kinderbuches nachspüren und einige unter erzieherischen, pädagogischen und psychologischen Gesichtspunkten näher erläutern.

Musikalisch gestaltet wird die Benefizveranstaltung von Marion Kiefer am Violoncello und Claudia Ott an der Viola mit Sonaten von Carl Stamitz und Wenzel Pichl. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Musikschule zugute.