Stromausfall in sechs Gemeinden im Raum Riedlingen

Am Montagabend ist es im Raum Riedlingen kurz nach 20 Uhr zu einem größeren Ausfall des 20 000 Volt-Mittelspannungsnetzes gekommen. Betroffen waren vor allem Haushalte und Betriebe in Hayingen, Dürmentingen, Alleshausen, Langenenslingen, teilweise auch in Unlingen und Riedlingen, wie die Netze BW bestätigt. Nach rund zweieinhalb Stunden waren alle Ortschaften wieder am Netz.

Insgesamt drei zeitgleiche Fehler hatte die Zentrale Leitstelle in Ravensburg ausgemacht und zur genauen Ortung zwei Bereitschaftsteams in Marsch gesetzt. Als wahrscheinlichster Auslöser gilt nach derzeitigen Erkenntnissen ein Defekt in einem Kabelabschnitt nahe der Fernwärme-Baustelle in Dürmentingen. Nicht weit entfernt kam es zu einem Folgefehler in dem Abschnitt zwischen den Umspannstationen Baudat und Mittelösch. Ebenfalls als Folgefehler wird der Defekt an einem Endverschluss an einem Kabelaufführungsmasten im Hayinger Stadtteil Indelhausen angesehen, so die Netze BW.

Nach Schaltmaßnahmen im Abstimmung mit der zentralen Leitstelle in Ravensburg konnte die Bereitschaft ab 20.31 Uhr die Versorgung Zug um Zug wieder aufbauen – zunächst rund um Dürmentingen und bis 21.01 Uhr auch auf der gesamten Strecke bis Hayingen. Parallel dazu gingen auch rund um Langenenslingen ab 20.41 Uhr die Lichter wieder an. Um 22.25 Uhr waren alle Anschlüsse wieder am Netz.

Die beiden Defekte an den Erdkabeln in Dürmentingen wurden im Laufe des Dienstags zunächst per Kabelmesswagen genau lokalisiert und im Anschluss repariert. Die Kabelendverschlüsse in Indelhausen werden ebenfalls schnellstmöglich ausgebessert.

Im Grundsatz seien Erdkabel generell viel weniger störungsanfällig als die in den ländlichen Region verbreiteten Freileitungen, heißte es von der Netze B. Dennoch kann es zu Defekten (‚Erdschlüssen‘) kommen – beispielsweise durch spitze Steine im Erdreich, Erdbewegungen im Rahmen von Baustellen, bei denen sich die Kabel verschieben.

Bei der Netze BW wird das 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz grundsätzlich in Form ‚offener Ringe‘ aufgebaut, so dass im Störungsfall beschädigte Abschnitte – in der Regel zwischen zwei Ortsnetzstationen –von der Versorgung abgeschnitten werden können. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur können diese betroffenen Stationen wieder ans Netz genommen oder sozusagen „von der anderen Seite“ versorgt werden, bevor eine Reparatur beginnt.

Diese sollte dann umgehend erfolgen, damit die Vorteile der Ringstruktur weiterhin gewährleistet sind und das Netz nicht übermäßig belastet wird. In den Ortsnetzstationen, genauer im Transformator, erfolgt die Umspannung von 20000 Volt auf die in den Haushalten und Betrieben gängige Ortsnetzspannung von 400/230 Volt.