„Stress pur“ durch hohen Krankenstand an Schule

Es war eine schwierige Woche für die Schulleitung der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule, da war Improvisieren angesagt: Denn vergangene Woche war Lehrer-Notstand an der Schule – teilweise waren 14 von 50 Lehrern ausgefallen, so dass deren Stunden vertreten werden mussten. Einen so extremen Lehrerausfall hatte er bislang noch nicht in Riedlingen, sagt Rektor Martin Romer. Doch diese Woche ist die Lage entspannter. 13 Schulstunden müssen nach aktuellem Stand vertreten werden.

Vergangene Woche sei vieles zusammengekommen, berichtet Romer. Zu einigen Lehrern, die für längere Zeit ausfallen, kamen auch kurzfristige Krankmeldungen. Erkältung, Grippe, ... machten die Runde, so dass die Lehrerversorgung immer knapper wurde. Fast ein Drittel der Lehrer war krank. Zwar weiß Romer, dass wenn in kleineren Schulen zwei oder drei Lehrkräfte ausfallen, das Verhältnis ähnlich ist – dennoch ist auch in einer so großen Schule dann „Notstand“. Für die Konrektorin Susanne Bochtler, die die Vertretungspläne macht, war es „Stress pur“, wir Romer sagt.

Die verbliebenen Lehrer haben die vielen offenen Stunden vertreten. Da rauschten dann Lehrer der Grundschule rüber ins Hauptschulgebäude, um bei Neuntklässlern Unterricht zu machen. Da schnappte sich der Rektor zwei erste Klassen und gab ihnen gemeinsam Musikunterricht. Freistunden der Lehrer wurden allesamt für die Vertretung genutzt. Auch die Mitarbeiterinnen der Betreuung der Kinder außerhalb des Unterrichts, haben ihren Teil zur Lösung der Situation beigetragen.

Denn ausfallen lassen, geht zumindest in der Grundschule nicht kurzfristig. Denn bei der „verlässlichen Grundschule“ müssen sich die Eltern darauf verlassen können, dass ihre Grundschulkinder laut Stundenplan in der Schule sind und bleiben. Wenn ein Ausfall längerfristig absehbar ist, ist es allerdings möglich, dass die Kinder für ihre Eltern einen Zettel erhalten, dass eine Stunde oder der Mittagsunterricht ausfällt. Wenn ein Kind in der Zeit Betreuung braucht, dann werde es natürlich betreut. Aber das seien dann drei oder vier von 25, so Romer. Allerdings gab es auch eine „Panne“ vergangene Woche: In einem Fall wurde aus Versehen eine zweite Klasse eine Stunde zu früh am Nachmittag nach Hause geschickt. Das dürfe nicht passieren, sei aber leider passiert, so Romer.

Mit Bordmitteln

Die Schule hat dies mit „Bordmitteln“, sprich mit den eigenen Ressourcen gestemmt. Zwar hat die Gemeinschaftsschule auch Stunden, um intern Krankheitsausfälle zu vertreten. Doch die reichten in dieser Situation bei weitem nicht aus. Die Hilferufe der Schule an das Schulamt sind nun auf fruchtbaren Boden gefallen und sie erhalten nun Krankheitsvertretungen.