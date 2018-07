Streithähne gehen auf Polizisten los

Polizeibeamte des Reviers in Riedlingen mussten am frühen Sonntagmorgen hart durchgreifen: Vor einer Gaststätte bahnte sich ein handfester Streit an, so dass die Polizei zwei Störenfriede in Gewahrsam nehmen musste. Die beiden wurden auch gegen die Beamten aggressiv. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war kurz vor 3 Uhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Riedlingen in der Langen Straße unterwegs. Vor einer Gaststätte standen mehrere Personen. Zwischen zwei Männern bahnte sich ein handfester Streit an. Ein 29-Jähriger hatte bereits die Faust zum Schlag erhoben, als die Beamten einschritten, um Schlimmeres zu verhindern.

Beledigungen

Die Streithähne überlegte es sich anders und wurden nun gegenüber den Beamten aggressiv. Der 29-Jährige und ein weiterer bislang unbeteiligter Mann – ebenfalls 29 Jahre alt –beleidigten die Beamten. Eine weitere Streifenwagenbesatzung wurde hinzugerufen. Die beiden Männer zeigten sich weiter uneinsichtig. Sie gingen auf die Polizisten los. Die Beamten überwältigten sie und nahmen sie in Gewahrsam. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht.

Auf dem Polizeirevier beruhigte sich einer der Männer wieder und entschuldigte sich für sein Verhalten. Er durfte wieder gehen. Der andere blieb weiter aggressiv und musste die Nacht auf dem Revier verbringen. Die Polizei Riedlingen ermittelt jetzt u.a. wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen die beiden Männer.