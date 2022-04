Ein stürmischer Start in die Streetfoodsaison

Alle Hände voll zu tun hatten am Freitag die Anbieter des Streetfoodfestivals in Riedlingen, ihre Stände sturmsicher zu machen.15 Wagen bieten am Wochenende hinter der Versteigerungshalle Spezialiäten aus aller Welt.

Waggy-Burger vom Japanrind

So gibt es Buffalo-Mozzarella-Burger, frittierte Manikowurzel, indische Curry-Spezialitäten oder Essen aus Vietnam und Nepal. Auch für den süßen Gaumenschmaus ist gesorgt. Waggyu-Burger gibt es beispielsweise am Truck von Patrick Hecht. Verwendet wird dafür Fleisch von Japanrindern. Vor 15 Jahren habe er für die Zucht Embryonen aus Australien importiert, berichtet der Illmenseer. Für ihn ist es in Riedlingen, wie wohl für die meisten Anbieter, der Saisonstart nach der Coronapause. Bis Oktober sei er jedes Wochenende mit seinem Truck in ganz Süddeutschland unterwegs: „Unter der Woche muss ich mich um meine Tiere kümmern.“

Geöffnet ist das Streetfoodfestival noch am Samstag, von 11.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr. Der Eintritt zu den rollenden Gourmetküchen beträgt drei Euro, wovon zwei Euro als Getränkegutschein wieder ausgehändigt werden.