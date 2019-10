Strahlende Wirte und glückliche Besucher

„Riedlingen tanzt“ ist nicht nur Titel der Veranstaltung Musik- und Kneipennacht mit DJs, sondern tatsächlich auch Programm. Zum insgesamt dritten Mal sind zahlreiche Tanz- und Feierbegeisterte bei der Musiknacht mit DJs in Riedlingen unterwegs gewesen. In zehn Locations ist von Schlager bis Reggae und Dancehall, über Rock bis hin zu den Charts von heute, alles geboten gewesen.

Dieses Mal gleich mit zwei Locations und DJs dabei, war das Riedlinger Jugendforum. Auf Initiative der jungen Mitglieder, bot der Vorstand Klaus Teschner dem Veranstalter das Jufo mit zwei Etagen an. „Eine Win-Win Situation“, so Klaus Teschner. Er selbst ist ein großer Befürworter der Veranstaltung, von der seiner Meinung nach, die Stadt sowie die Besucher profitieren. Im Erdgeschoss des Jufos spielte DJ Schmel aus Ehingen und traf mit seiner Musikauswahl aus den 90ern den Geschmack jeder Altersklasse. Aus Konstanz kam Macadamya, die für das Publikum auf der zweiten Tanzfläche Reggae und Dancehall Beats im Gepäck hatten. Das Jufo konnte sich an diesem Abend der breiten Öffentlichkeit präsentieren und bot dem ein oder anderen früheren Mitglied, die Chance in Erinnerungen zu schwelgen. Aktive sowie ehemalige „Jufos“ standen gemeinsam hinter dem Tresen und stemmten die Veranstaltung. Mit dem Donau Duck und DJ Magge fand das Publikum eine weitere Station vor Betreten der Innenstadt.

Perfekt abgestimmte DJs auf die jeweiligen Lokale machten den Abend zu einem spannenden Spaziergang durch die Kneipen und Musikgenres. DJ Fetnan aus Stuttgart gastierte in alter Manier im Stadtgespräch und ließ dort wieder die Vinylscheiben mit Musik aus den 80ern kreisen. Im Löwenstadl wurde passend zum rustikalen Interior eine Apres-Ski-Party mit DJ Kaufe aus Meßkirch gefeiert. Die Liebhaber des Rockgenres wurden im Bierbrunnen mit DJ G.A.S. aus der Schweiz fündig.

Entlang der Lange Straße Richtung Marktplatz sind viele Nachtschwärmer auf dem Weg zu den Lokalen unterwegs gewesen und sammelten sich davor. Durch den großen Ansturm musste die ein oder andere Gruppe auch vor dem Eingang warten bis wieder genug Platz auf den Tanzflächen und Kneipen war. So füllte DJ Philhouse im Plaza die Tanzfläche mit einer Mischung aus Elektro und Charts. Im Saal des Lichtspielhauses präsentierte sich dieses Jahr Das Ding mit ihrem Radau und Rabatz Klub.

Mit einer Mischung aus Dubstep, Indie und Rap sorgte hier der Radaumeister AGE für die passenden Beats in einer einzigartigen Atmosphäre. Wie überall, war das Publikum hier ebenfalls durch alle Altersklassen bunt gemischt. Zur nächsten Location ging es über den Marktplatz ins Kreuz. Hier präsentierten sich ebenfalls zwei DJs auf zwei Floors.

Dank der Zeitumstellung wurde den Besuchern eine weitere Stunde gute Musik und gute Laune geschenkt.