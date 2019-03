Storch wärmt sich am Kamin

Auch wenn der Frühling naht, die Nächte bleiben ganz schön kalt. Vor allem wenn man sie in einem Storchennest im Freien verbringen muss. Aber dieser Storch in Riedlingen ist nicht ungeschickt und wärmt sich an einem Kamin in nächster Nähe.

Wie bei einem Föhn lässt er sich ganz wohlig sein Gefieder wärmen, während der Rauch sich im Gegenlicht der Sonne orange färbt. Und mit dieser Föhn-Aktion ist er nicht alleine, auch auf anderen Hausdächern wärmen sich die Störche auf den Kaminen. Auch in den sozialen Netzwerken findet das Bild Anklang.

Dort werden scherzhaft noch ein paar Mutmaßungen angestellt. „Ob der nicht wohl auch ein Messgerät trägt und Feinstaub misst?“, fragt sich einer. Und in einem anderen Kommentar heißt es: „Sieht mir stark nach inhalieren aus! Der ist doch high.“