Storch vom Wintereinbruch überrascht

Zumindest ein Storch wurde offensichtlich vom Wintereinbruch überrascht. Hoffen wir mal, dass es den gefiederten Störchen besser ergeht. Das Bild entstand am Sonntag am Donauufer bei den Mißmahl’schen Anlagen in Riedlingen. Foto: Gerrit Steinle