Stolze Resultate beim Schützenkreis

Beim Kreisschützentag in Riedlingen wurde deutlich: Jung und Alt pflegen mit viel Spaß den Schießsport und erzielen bemerkenswerte Resultate. Kreissportleiter Wolfgang Brunner und Kreisjugendleiter Gerd Miller berichteten über die Erfolge innerhalb des Schützenkreises Saulgau bei der Kreisversammlung in Riedlingen.

Beste Ergebnisse erzielten die Jungschützen aus dem Schützenkreis Saulgau. Die Jugend der Schützenvereine Wolfratsweiler, Laiz, Herbertingen und Ennetach mischt ganz vorne mit. Der Schützenkreis Saulgau konnte sich 2017 unter anderem über den Pokal im Kreisvergleichsschießen freuen. 100 Jungschützen und Schützinnen in 15 Mannschaften nahmen an der Kreisliga Runde teil. Einige der Jungschützen sind besonders weit auf der Erfolgsleiter nach oben geklettert.

Sie bekamen vom Schützenkreis Medaillen überreicht: Silke Fischer aus Ennetach erzielte neben sehr guten Plätzen bei den Deutschen Meisterschaften – unter anderem einen 3. Platz beim Gehörlosensportschießen- und weiteren Wettkämpfen, einen 10. Platz bei der Gehörlosenolympiade in der Türkei. Fischer wird in die Gehörlosennationalmannschaft berufen. Juniorin Martina Zimmerer erkämpfte unter anderem im Sommerbiathlon in Altenberg bei den Deutschen Meisterschaften einen 6. Platz beim Massenstart und einen 7. Platz im Sprint. Junior Jonas Hornig erzielte bei den Deutschen Meisterschaften in München einen 35. Platz mit der Luftpistole. Nicht anwesend waren Gabriel Dreher, Jacob Bleicher (32. Platz Luftpistole, 90. Platz Luftpistole bei den Deutschen Meisterschaften). Weitere gute Plätze erzielten in verschiedenen Disziplinen: Johannes Bauer aus Riedlingen, Jonas Neuburger aus Egelfingen, Julia-Sophie Mihaiu, Markus Schwarz und Simone Schwarz aus Altheim sowie Benedikt Licht aus Laiz.

63 Bezirksmeistertitel

Insgesamt darf sich der Schützenkreis Saulgau in der Sportsaison 2016/2017 in den verschiedenen Disziplinen und Altersklassen über 172 Kreismeister freuen. 22 Vereine nahmen bei den Kreismeisterschaften mit 721 Starts teil. Der Schützenkreis Saufgau sicherte sich 2017 außerdem 63 Bezirksmeistertitel und 10 Landesmeistertitel und weitere beeindruckende Ränge bei den Deutschen Meisterschaften.

Neben den Rundenwettkämpfen und Seniorentreffen erfahre das Sommerbiathlon einen immer größeren Zulauf. Auch Bogenschießen liege wieder im Trend, so Brunner. Ein sportlicher Saisonhöhepunkt war die Bronzemedaille von Anja Fischer, Schützenverein Ennetach, bei der Weltmeisterschaft in Suhl.