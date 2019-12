Feierliche Klänge erfüllten am Sonntagnachmittag die Sankt-Michael-Kirche in Zwiefaltendorf und gaben damit einen stimmungsvollen Einstieg auf die Weihnachtsfeiertage. Der Liederkranz Zwiefaltendorf, der Gildechor und die Stubenmusik der Trachtengilde Riedlingen hatten ein anspruchsvolles Programm auf die Beine gestellt. Als besonderes Highlight dann auch noch der Soloauftritt der in Zwiefalten beheimateten Opernsängerin Karina Aßfalg, einer Sopranistin, die schon auf allen bekannten Bühnen der Welt gesungen hat.

Helmut Arnold begrüßte die Gäste mit „Adventus Domini“ – kurz Advent, was die Ankunft des Herrn bedeute. Er freue sich, am vierten Adventssonntag mit dem Konzert eine Einstimmung auf die bevorstehenden Feiertage geben zu können, so Arnold. Er bat in seiner Ansprache aber auch um ein kurzes Gedenken an das vor wenigen Tagen im Alter von 68 Jahren verstorbene Vereinsmitglied und Notenwart Manfred Dollowski.

Den Auftakt machte der Liederkranz mit „Tota pulchra es Maria“ von Palestrina, in einer ruhigen, getragenen Art mit klaren, vollen Stimmen, die in die gut gefüllte Kirche eine angenehme Atmosphäre trugen. Bei „Forschen nach Gott“ von Konradin Kreuzer wurde es etwas voluminöser und die „Heilige Nacht“ nach Ludwig van Beethoven dann richtig stimmgewaltig, die Herren zeigten ihr Können. Der Gildechor in seinen traditionellen Uniformen brachte mit „Es kam ein treuer Bote“ einen Satz von P.Huber zum Besten. Der gemischte Chor traf vor allem mit seinen sicheren Solistinnen den richtigen Ton und zauberte so eine sehr harmonische Stimmung in den Kirchenraum. Ebenso bei „Advent ist ein Leuchten“ nach L. Maierhofer dem die Klavierbegleitung einen zusätzlichen Akzent verlieh.

Die Stubenmusik glänzte mit den für dieses Genre typischen Instrumenten und schaffte so mit „Königin voll Herrlichkeit“ von W. Lehleitner und „Schwankirchner Ländler“ eine heimelige, an die warme Stube und den prasselnden Ofen erinnernde Atmosphäre. Die Sopranistin Karina Aßfalg gab mit „Carpe Diem“ und „O holy Night“ zwei durchaus bekannte Stücke zu Gehör. Ein besonderer Leckerbissen einer Opernsängerin ihres Formats zuhören zu können. Sie füllte mit ihrer glasklaren Stimme den Kirchenraum und zauberte eine ganz besondere Stimmung in die Herzen der Zuhörer.

Pfarrer Mayanja sprach in seiner Meditation davon, dass Träume und Visionen oft am Anfang einer Entwicklung stehen und davon, dass Hoffnung gegeben ist, wo Menschen den Traum von einer besseren Gesellschaft träumen. Er zitierte hierzu Martin Luther King mit seinen Worten „I have a dream“ und dass man nie aufhören solle zu träumen. Es sei ein Prozess der nicht zu Ende ist, so Manyanja und auch Gott habe die Vision, dass die Menschen sich in Freiheit und Seligkeit für andere einsetzen und die Sucht an erster Stelle zu stehen hinter sich lassen.

Im zweiten Teil traten nochmals die Stubenmusik mit dem „Stubenmenuett“ und der „Abendmelodie“, der Gildechor mit im „Im Dunkel naht die Weihnacht“ und Weihnachtsfreude“ sowie der Liederkranz mit „Seht es kommt die Zeit“, „Singe im Advent“ und „Andachtsjodler und Andachtschor“ auf, alles Stücke die mit den klaren Stimmen und Instrumenten die Kirche füllten und die Zuhörer erfreuten. Mit dem gemeinsam von Liederkranz und Gildechor vorgetragenen „Ave Glöcklein“ verabschiedeten sich Sängerinnen und Sänger von ihrem Publikum.

Helmut Arnold bedankte sich bei Kathrin Claßen von der Stubenmusik, bei Annette Ertinger vom Gildechor und Karina Aßfalg für ihren überragenden Soloauftritt jeweils mit einem Blumenbouquet. Dem Dirigenten Hansjörg Manz dankte er für seine über 30-jährige Arbeit für den Liederkranz und meinte „er passt zu uns, wie das Feuer auf der Kerze“. An das Publikum gerichtet dankte Arnold für das Kommen und Zuhören und sagte: „Ein Konzert ohne Publikum und Gäste ist maximal eine Singstunde“. Der Liederkranz mit allen Mitwirkenden wünsche allen eine wunderschöne, friedliche und gesegnete Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Familien und Angehörigen.