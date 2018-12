Wer „Oh, du fröhliche“ mal in einer Marschversion hören wollte oder „Stille Nacht" im Dreivierteltakt, war im Riedlinger Plaza am Ersten Weihnachtsfeiertag richtig. Die „Bier Barths“ eröffneten den Abend und lieferten zudem noch ein weihnachtliches A-cappella-Stück. Hari, ein Neffe des Cafébesitzers Tzevit, stimmte das Publikum zusätzlich mit zwei Songs an der Gitarre auf den rockigen Weihnachtsabend ein, denn die Musikfans warteten wie gewohnt auf ihre X-Mas-Rockparty. Die bekamen sie bereits zum dritten Mal mit wechselnder Lokalität.Mittlerweile ist dies ein beliebter Treffpunkt für die „Heimkehrer“ geworden und damit ein adäquates Trostplästerchen für die frühere Großveranstaltung der Riedlinger Musiker in der Stadthalle. Die Bands „Wanted D*O*A“ und „Short Stop“ hatten zum Weihnachtsspezial geladen. Das Plaza schien aus allen Nähten zu platzen. Bis weit nach 2 Uhr wurde gefeiert. Die obligatorische Session durfte gegen Ende natürlich auch nicht fehlen – waren doch viele Riedlinger Musiker angereist, um Weihnachten in der Heimat zu feiern.