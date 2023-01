Sternsinger unterstützen den Tafelladen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die etwa 60 Sternsinger der Seelsorgeeinheit Langenenslingen haben für die Kinder in Indonesien den stolzen Betrag von 5050 Euro gesammelt. Von den Süßigkeiten, die sie bei der Aktion erhalten haben, haben sie einiges an den Tafelladen abgegeben, um so auch Kindern bei uns im Raum Riedlingen das Leben etwas zu versüßen. Diakon Kauss hat die vollgepackten Kartons an Herrn Petermann übergeben. Foto: Diakon Kauss und Leiter des Tafelladens