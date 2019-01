Sternsinger sammeln für Kinder in Peru

Noch bis Sonntag sind in Stadt und Land die Sternsinger unterwegs. In Riedlingen beteiligen sich 77 Kinder an der Aktion. Begleitet werden sie von rund 30 Jugendlichen oder Erwachsenen. Der Leitgedanke ist „Segen bringen, Segen sein! Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ Am Samstag, 5. Januar, sind sie in der Grüninger Siedlung (ab Goethestraße stadteinwärts, Bereich zwischen Gammertinger und Ziegelhüttenstraße, Zollhauserbach), in der Altheimer Siedlung (inklusive Färberweg, Rosengartenweg, Im Beundle, Weilervorstadt, Brühlweg) unterwegs; am Sonntag, 6. Januar, im Konrad-Manopp-Stift. Organisatorisch bedingte Verschiebungen sind möglich. Wer an den angegebenen Tagen nicht zuhause sein sollte, darf sich gerne bei Marlene Müller unter Telefon 07371/1516 oder 0151/15858062 melden. Auch wer in einem größeren Wohnblock wohnt, kann gerne anrufen, um persönlich besucht zu werden.