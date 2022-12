Sternsinger bringen Segen und sammeln Spenden

Am Sonntag, 1. Januar, um 10.30 Uhr ist der Neujahrsgottesdienst mit Segnung und Entsendung der Sternsinger. An folgenden Tagen sind die Gruppen ab etwa 14 bis 15.30 Uhr unterwegs und zwar wie folgt: am Montag, 2. Januar, in der Grüninger Siedlung ab Goethestraße stadtauswärts und Altheimer Siedlung, am Dienstag, 3. Januar, im ZfP-Heim, am Vogelberg in der Grüninger Siedlung zwischen Goethe- und Ziegelhüttenstraße, am Mittwoch, 4. Januar, in der Tagespflege am Stadtgraben und Klinge.

Am Donnerstag, 5. Januar, sind kurze Andachten von circa 20 Minuten vorgesehen, Bewohnerinnen und Bewohner können sich dort einfinden und teilnehmen: um 14 Uhr in der Eichenau, um 14.30 Uhr vor dem Stadtcafé Reinke in der Langen Straße, um 15 Uhr vor dem Kindergarten im Unterried, um 15.30 Uhr im Amselweg im Hof von Taxi Kasiske und um 16 Uhr vor dem Begegnungszentrum am Schwanen in der Mühlvorstadt.

Am Freitag, 6. Januar, sind Sternsinger-Kinder wieder während der Gottesdienste um 7.30 und 9.30 Uhr dabei sowie am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr vor dem Manoppstift. (kn)